Artemis finalitza el recorregut lunar històric i es prepara per emprendre el camí de tornada cap a la Terra
La missió durà a terme aquest dimarts diverses maniobres per escapar de l’òrbita lunar i posar rumb al nostre planeta, on aterrarà la matinada de dissabte
Valentina Raffio
Aquesta matinada, la missió Artemis ha completat la part més emocionant del seu recorregut espacial. Els astronautes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen s’han convertit oficialment en els humans que més lluny han viatjat de la Terra. També han estat els primers terrícoles a observar amb els seus propis ulls la cara oculta de la Lluna i un espectacular eclipsi solar de gairebé una hora en ple espai. Després de finalitzar aquest recorregut, en què la nau ha arribat a situar-se a només 6.400 quilòmetres de la superfície lunar, ara ha arribat el moment d’emprendre el camí de tornada a la Terra.
Aquest dimarts, en el sisè dia de vol de la missió, la nau espacial Orión s’allunyarà progressivament de l’entorn gravitatori de la Lluna i començarà el seu camí de retorn cap al nostre planeta. Per fer-ho, els astronautes hauran de dur a terme maniobres com, per exemple, una encesa tècnica dels motors. Aquest procediment formarà part d’una sèrie de correccions necessàries per assegurar que el vehicle es mantingui en la trajectòria correcta i que els astronautes puguin tenir un retorn precís i segur. Després, segons estipula el programa, els astronautes mantindran diverses comunicacions amb la sala de control per informar de tot el que han observat durant aquesta última etapa a prop de la Lluna. I si tot va bé, després de completar les seves tasques podran descansar.
En els pròxims dies, la tripulació avaluarà la seva capacitat per fer front a erupcions solars, construir un refugi i protegir-se davant de perills espacials.
Cronograma de la missió
Dimecres, l’atenció se centrarà a dur a terme proves pràctiques relacionades amb la seguretat i el control de la nau. En primer lloc, la tripulació posarà a prova la seva capacitat de reacció davant possibles esdeveniments de radiació intensa, com ara tempestes solars. Per fer-ho, utilitzaran els recursos disponibles a bord amb l’objectiu de construir un refugi improvisat que els protegirà en cas d’emergència. Aquest tipus d’assajos serà fonamental per a futures missions més llargues a l’espai profund. A més, es recopilaran dades sobre els nivells de radiació dins de la nau. Cap al final del dia, els astronautes assumiran temporalment el control manual de la nau i executaran diverses maniobres, avaluant diferents modes d’orientació i comprovant com respon el sistema en situacions reals.
Dijous, l’últim dia complet a l’espai, estarà dedicat principalment a la preparació del retorn. La tripulació repassarà tots els procediments relacionats amb la reentrada a l’atmosfera i l’amaratge, a més de mantenir comunicació amb l’equip de control a terra per resoldre dubtes. Es durà a terme una altra maniobra de correcció de trajectòria per assegurar que tot segueixi el curs previst. També es realitzaran proves addicionals, incloent sistemes alternatius en cas de fallada del vàter i avaluacions de peces de compressió dissenyades per mitigar els efectes físics en tornar a la gravetat terrestre. Els astronautes mesuraran el seu cos, avaluaran la comoditat d’aquestes peces i completaran qüestionaris que ajudaran a millorar futurs dissenys.
Finalment, divendres estarà enfocat en el retorn segur a la Terra. S’executarà l’última correcció de trajectòria per garantir que la càpsula segueixi el camí adequat. La tripulació reorganitzarà l’interior de la nau, guardarà l’equip i es tornarà a posar els vestits espacials. Posteriorment, el mòdul principal se separarà del mòdul de servei, deixant exposat l’escut tèrmic que protegirà la nau durant la reentrada, quan s’assoliran temperatures extremadament altes. Després de superar aquesta fase crítica, es desplegaran diversos sistemes de paracaigudes en seqüència per reduir la velocitat de manera controlada. Finalment, cap a les dues de la matinada de dissabte (hora peninsular espanyola), la càpsula amb els astronautes amararà a l’oceà, on equips especialitzats estaran preparats per recuperar la tripulació i donar per conclosa la missió.
