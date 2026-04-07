Primeres instantànies
Un eclipsi, cràters a la cara oculta de la Lluna i una fotografia del nostre planeta: aquestes són les espectaculars imatges de la missió Artemis
La NASA comparteix les primeres fotografies captades pels astronautes d’Artemis durant el sobrevol lunar d’aquest dilluns
Valentina Raffio
Les primeres imatges captades per la missió Artemis en el seu recorregut per la cara oculta de la Lluna ja són aquí. I són espectaculars. La NASA ha compartit desenes d’instantànies en què es poden observar alguns dels moments més màgics del trajecte que anit van viure els astronautes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen durant la seva travessia lunar. En una de les imatges es pot veure l’espectacular eclipsi captat en el moment exacte en què la Lluna es va interposar entre la nau espacial Orió i el Sol. I en una altra, es pot apreciar el màgic moment de l’"earth set" en què els astronautes, abans de quedar totalment incomunicats en el seu pas pel costat ocult de la Lluna, van percebre per última vegada la silueta del nostre planeta i van poder apreciar, des de la llunyania, la seva fragilitat i bellesa.
El viatge lunar d’Artemis ha estat definit com la missió del "moon joy". És a dir, de l’"alegria lunar". Sobretot perquè, en un moment de tanta incertesa, caos geopolític i guerres, ha aconseguit, almenys durant uns instants, unir la humanitat sota la màgia de poder mirar més enllà de les nostres fronteres i percebre com n’és d’espectacular la nostra existència al cosmos. "Això que anomenem univers és un munt de no-res i nosaltres tenim la sort de tenir un oasi on podem existir junts", ha declarat l’astronauta Victor Glover durant un dels moments més emotius de la missió. "Poder veure la Terra des de l’altra banda de la Lluna m’ha fet apreciar com n’és d’especial el nostre planeta", ha afegit, en aquesta mateixa línia, Christina Koch, que ha aprofitat el moment per llançar un al·legat a favor del nostre món.
Un retrat terrestre des de la Lluna
La primera imatge publicada del sobrevol lunar mostra el nostre planeta amagant-se darrere de la silueta de la Lluna. La instantània imita la històrica imatge captada el 1968 pels astronautes de la missió Apol·lo 8 quan, després de travessar també la cara oculta de la Lluna, els tripulants que van protagonitzar aquell històric viatge es van trobar amb l’espectacular vista del nostre planeta vist des de darrere de l’òrbita lunar. En el seu moment, aquella fotografia va commocionar tant el planeta que va acabar impulsant una onada social a favor de protegir el medi ambient i, en definitiva, l’existència de la vida a la Terra. Entre totes dues imatges hi ha gairebé seixanta anys de diferència, però, en essència, responen a la mateixa idea. Tot i que en un cas era l’"alba terrestre" ("earth rise") i ara el que presenciem és l’ocàs ("earth set").
Segons indica la NASA, en la imatge captada aquest dilluns pels astronautes d’Artemis es pot veure, d’una banda, una part de la Terra que estava vivint la nit i, de l’altra, una regió il·luminada per la llum del dia. Just allà, a les zones diürnes, "s’observen núvols arremolinats sobre la regió d’Austràlia i Oceania". En el primer pla de la imatge, en què es pot veure la superfície lunar, es percep la silueta del cràter Ohm amb les seves característiques vores esglaonades i "un fons pla interromput per pics centrals". "Els pics centrals es formen en cràters complexos quan la superfície lunar, liquada per l’impacte, esquitxa cap amunt durant la formació del cràter", expliquen els especialistes.
Un eclipsi espacial i cràters lunars
Una altra de les imatges més espectaculars és la de l’eclipsi de gairebé una hora viscut durant la missió en el moment exacte en què, per una qüestió de perspectiva, la Lluna es va interposar entre la nau espacial i el Sol. Segons relaten des de la NASA, a la fotografia es pot veure com la corona del Sol forma un halo brillant al voltant del disc lunar fosc, revelant detalls de l’atmosfera exterior del Sol que normalment queden ocults per la seva brillantor. A la fotografia també són visibles diverses "estrelles" que normalment resulten massa tènues per veure’s a les fotografies lunars, així com la tènue brillantor de la cara visible de la Lluna il·luminada per la llum reflectida des de la Terra. Els més observadors també han captat la silueta d’alguns planetes com Saturn, Neptú i Mart a la dreta i Venus a l’esquerra.
Els quatre tripulants a bord d’Artemis han estat els primers humans a observar amb els seus propis ulls algunes regions de la cara oculta de la Lluna. Segons mostren les imatges que han capturat amb les seves càmeres, el seu recorregut els va permetre observar el cràter Vavilov a la vora de l’antiga conca Hertzsprung, on s’aprecia la transició entre terrenys llisos i zones abruptes ressaltades per ombres. També van registrar la vora oriental de la conca Pol Sud-Aitken, la més antiga i extensa, clau per entendre l’evolució geològica lunar. Durant el sobrevol, van captar també la posta de la Terra sobre l’horitzó lunar, amb la conca Oriental visible i cadenes de cràters secundaris formades per antigues ejeccions. És aquí on els astronautes han identificat els cràters que han proposat batejar amb el nom d’Integrity, en honor de la seva missió, i Carroll, en record de la difunta esposa del comandant Wiseman.
Entre les imatges compartides aquest dimarts per la NASA es poden apreciar diversos retrats dels astronautes durant la seva travessia per l’òrbita lunar, així com diversos "selfies" de grup en què es pot veure l’alegria i l’emoció en la mirada d’aquests quatre viatgers espacials en ple sobrevol lunar. En una de les instantànies més curioses se’ls pot veure fins i tot lluint les ulleres de sol que van utilitzar per observar l’eclipsi, ja que, segons els van recordar els tècnics de la sala de control, fins i tot a l’espai cal extremar les precaucions abans d’observar un fenomen així.
Tot apunta que en els pròxims dies es publicaran encara més imatges de l’expedició. Tant de les càmeres oficials de la missió com dels mòbils personals dels astronautes. Segons reporta la NASA, mentre sobrevolaven la cara oculta de la Lluna, la tripulació ha fotografiat i descrit des de cràters d’impacte fins a antigues colades de lava i esquerdes superficials formades a mesura que la Lluna evolucionava amb el temps. També s’han retratat "diferències de color, brillantor i textura" a la superfície lunar fins ara desconegudes i que podrien donar pistes per comprendre millor la composició i la història del nostre satèl·lit terrestre. Els primers reports indiquen que durant el seu recorregut els astronautes van informar de sis flaixos de llum produïts per meteoroides que van impactar la superfície lunar a milers de quilòmetres per hora just davant dels seus ulls.
