Guerra a l’Orient Pròxim
Almenys un mort en un atemptat amb fusells d’assalt davant del consolat israelià d’Istanbul
"Un dels atacants està vinculat a una organització que fa servir la violència en nom de la religió", ha dit el ministre de l’Interior turc, Mustafa Çiftçi
Adrià Rocha Cutiller
La policia turca ha abatut aquest dimarts al migdia un assaltant —i n’ha capturat dos més, greument ferits— després que els homes intentessin atemptar contra el consolat israelià a Istanbul, la gran metròpoli turca.
El consolat, custodiat per la policia turca des de fa anys, és buit des que la missió israeliana va retirar el seu personal diplomàtic a finals del 2024, davant l’escalada de tensions amb el govern del president turc, Recep Tayyip Erdogan, a causa de la invasió israeliana de la Franja de Gaza.
Els atacants del lloc, segons filtracions a la premsa turca, han arribat al lloc armats amb fusells d’assalt i vestits de camuflatge. Els assaltants han obert foc llavors contra la policia al lloc: a partir d’aquell moment hi ha hagut diversos minuts d’intercanvi de trets entre els agents de seguretat i els assaltants.
Dos policies han resultat ferits, i segons el govern turc no hi ha hagut morts a part d’un dels assaltants. L’atac i el posterior tiroteig han tingut lloc a les 12 del migdia, hora local, en un lloc ple d’oficines i treballadors al centre d’Istanbul.
"Dos policies han resultat ferits lleus. Hem capturat dos terroristes ferits. Vull felicitar tots els equips. Aquest atac de gran envergadura ha estat aturat gràcies als esforços dels nostres equips de seguretat. Però l’atac fa olor de provocació. L’assalt l’han dut a terme tres persones, que han arribat al lloc en cotxe", ha declarat el governador d’Istanbul, Davut Gül.
"Hem identificat els terroristes. Els individus van arribar a Istanbul en un cotxe de lloguer, i un d’ells està vinculat a una organització que fa servir la violència en nom de la religió. Un altre dels dos terroristes, que eren germans, té antecedents per drogues", ha dit el ministre de l’Interior turc, Mustafa Çiftçi, donant a entendre vincles dels assaltants amb l’Estat Islàmic (EI) o Al-Qaeda.
