Trump escala les seves amenaces a l’Iran si no accepta un acord: "Aquesta nit morirà tota una civilització, per no tornar mai més"
En un missatge a la xarxa social Truth Social, Donald Trump ha redoblat les seves amenaces contra l'Iran, advertint que si no cedeix, podria destruir tota una civilització
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha redoblat aquest dimarts les seves amenaces contra l’Iran i ha advertit que si el règim islàmic no es plega a les seves demandes i reobre l’estret d’Ormuz, "aquesta nit morirà tota una civilització, per no tornar mai més". "No vull que això passi, però probablement passarà", ha assegurat el president nord-americà en un missatge a la seva xarxa Truth Social.
El republicà va afirmar aquest dilluns que l’ultimàtum donat a Teheran perquè reobri aquest pas estratègic, pel qual circula el 20% del petroli que es comercialitza al món, era "improrrogable". El termini venç, segons va apuntar en un altre missatge a la seva xarxa social, a les 20.00 hores de Washington (2.00 de la matinada a l’Espanya peninsular).
En una roda de premsa a la Casa Blanca, Trump va subratllar que si l’Iran no ofereix un acord "acceptable" per a ell, que inclogui "el lliure flux de petroli", atacarà infraestructures civils com plantes elèctriques i ponts, sense importar-li gens ni mica si aquests atacs són un crim de guerra tipificat pel dret internacional. Va assegurar que podria destruir-ho tot "en quatre hores".
