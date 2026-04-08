L'Iran anuncia dues setmanes de "pas segur" per l'estret d'Ormuz però coordinat amb les seves Forces Armades
Donald Trump ha prorrogat per aquest mateix període de temps el seu ultimàtum contra la República Islàmica
Europa Press / ACN
Les autoritats iranianes han anunciat a la matinada d'aquest dimecres que durant dues setmanes serà possible el pas "segur" per l'estratègic estret d'Ormuz, encara que "mitjançant la coordinació" amb l'Exèrcit del país asiàtic, minuts després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi prorrogat per aquest mateix període de temps el seu ultimàtum contra la República Islàmica.
"Durant un període de dues setmanes, serà possible el pas segur per l'estret d'Ormuz mitjançant la coordinació amb les Forces Armades de l'Iran i tenint degudament en compte les limitacions tècniques", ha anunciat el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araqchi, en un comunicat difós a través de les seves xarxes socials, en nom del Consell Suprem de Seguretat Nacional del país.
Amb idèntic to a l'adoptat pel mandatari nord-americà, Teheran ha presentat la seva decisió que "si cessen els atacs contra l'Iran" les seves "poderoses Forces Armades posaran fi a les seves operacions defensives" a la regió, com una "resposta a la fraternal petició del primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif", qui ha sol·licitat a Trump l'extensió per dues setmanes del seu ultimàtum i a Teheran la reobertura de l'estret d'Ormuz pel mateix període de temps.
“Un gran dia per a la pau mundial!”, ha dit Trump a la xarxa Truth Social, tot afegint: "Els Estats Units d'Amèrica ajudaran amb l'acumulació de trànsit a l'estret d'Ormuz. Hi haurà molta acció positiva! Es guanyaran molts diners. L'Iran pot iniciar el procés de reconstrucció". Així, Trump ha fet marxa enrere en la seva amenaça d’escalar la guerra contra l’Iran. “Tota una civilització morirà aquesta nit, per no tornar a ser mai més recuperada”, va dir dimarts. El republicà feia dies amenaçava Teheran amb atacs a la seva infraestructura energètica, però havia ajornat diverses vegades els ultimàtums fins a marcar com a límit dimarts a les vuit del vespre a Washington (dues de la matinada a Barcelona).
Israel nega que l’alto el foc inclogui el Líban
En un comunicat, el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, ha assegurat que donen suport a la decisió de Trump de "suspendre els atacs contra l’Iran" durant dues setmanes "sempre que l'Iran obri immediatament els estrets i deturi tots els atacs contra els Estats Units, Israel i els països de la regió".
Per contra, Netanyahu ha negat que l’alto el foc inclogui el Líban com havia anunciat el Pakistan, país mediador en conflicte.
