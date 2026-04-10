Conspiranoics i negacionistes contra la missió Artemis II: "Les imatges de la Lluna s’han gravat en un estudi"
Les xarxes socials estan amplificant encara més tots aquells relats falsos que qüestionen les missions lunars i que, paradoxalment, fan sentir els seus seguidors “especials” i part d’una elit selecta que coneix la veritat
Valentina Raffio
L’enlairament del primer viatge tripulat al voltant de la Lluna en més de mig segle ha provocat un inesperat ressorgiment de teories conspiratives i d’un negacionisme de l’allunatge que semblava haver quedat relegat a dècades passades. Aquests dies, mentre quatre astronautes emprenien una missió inèdita cap a la cara oculta del satèl·lit, a les xarxes socials han proliferat milers de missatges qüestionant l’autenticitat de la missió, assegurant que el viatge s’està gravant en un estudi cinematogràfic i que les fotografies que s’han difós estan generades amb intel·ligència artificial. Són molts els que, en aquesta línia, argumenten que aquesta missió no és més que una nova versió del que consideren la “farsa” del programa Apol·lo.
“Aquest tipus de teories no parteixen només de la ignorància, sinó que, de vegades, són fruit de mecanismes mentals que ens porten a conclusions errònies. Com la necessitat de sentir-se especial, de formar part d’un grup selecte i d’entendre una ‘veritat’ que els altres no veuen”, explica el psicòleg Ramón Nogueras, autor de Per què creiem en merdes (Editorial Kailas).
Segons explica Nogueras en una entrevista amb El Periódico, del grup editorial de Regió7, lluny de ser un fenomen purament irracional, les creences en teories de la conspiració com “els falsos viatges a la Lluna” parteixen dels mateixos mecanismes cognitius amb què avaluem la informació en el nostre dia a dia. En general, les persones tendim a acceptar com a cert allò que ens resulta plausible, és a dir, el que encaixa amb la nostra experiència prèvia i la nostra intuïció sobre com funciona el món.
Per a algunes persones sense coneixements tècnics, la idea de viatjar fins a la Lluna pot semblar menys versemblant que la possibilitat que un govern manipuli imatges amb finalitats propagandístiques. A aquest primer filtre s’hi poden afegir factors com el biaix de confirmació, que ens porta a buscar informació que reforci el que ja pensem. O la tendència a sobreestimar el nostre propi coneixement. O l’aparició de veus que es presenten com a expertes i que afirmen amb certesa tenir proves que les missions lunars són una farsa.
L’altaveu de les xarxes socials
El periodista Luis Alfonso Gámez explica que ja als anys 60, coincidint amb l’inici del programa Apol·lo, ja existien veus que negaven la veracitat de l’arribada de l’ésser humà a la Lluna. Tot i que aleshores es tractava de teories minoritàries, difoses només en certs grups i amb una menor capacitat de difusió. Ara, en canvi, l’escenari és molt diferent. Segons assenyalen diversos estudis, les xarxes socials han proporcionat un altaveu sense precedents a aquest tipus de discursos, amplificant-ne l’abast molt més enllà del que passava en el passat.
Diverses investigacions, a més, han mostrat que els mateixos algoritmes de recomanació tendeixen a impulsar continguts falsos o sensacionalistes, ja que aquests generen nivells més alts d’interacció en provocar reaccions emocionals intenses en els usuaris. Aquest mecanisme estaria contribuint a multiplicar l’impacte de les teories conspiratives en l’entorn digital i a viralitzar totes aquelles veus que defensen aquestes idees.
Més enllà d’aquests mecanismes cognitius, Nogueras explica que les teories conspiratives també compleixen una funció psicològica clau per als éssers humans: oferir respostes simples a situacions complexes. La ciència, en general, sol oferir relats complexos, plens de matisos i no sempre fàcils d’entendre. Les conspiracions, en canvi, proporcionen històries tancades, coherents i amb un punt d’espectacularitat. A això s’hi suma que, en la majoria dels casos, aquests relats conspiratius solen girar entorn d’amenaces com l’existència d’elits que enganyen i governs que amaguen informació, i això, al seu torn, connecta amb la necessitat de sentir-se alerta i protegit.
“El relat científic sobre els viatges a la Lluna és complex perquè barreja factors científics, tècnics, polítics i fins i tot un context històric que no sempre és fàcil d’entendre pel que fa a com encaixen tantes veus. El negacionisme de l’allunatge, en canvi, parteix de la premissa que totes les institucions menteixen i que només una petita elit ha estat capaç de desxifrar l’engany”, afirma el psicòleg.
L’anhel de “sentir-se especial”
Un dels factors clau per entendre aquest fenomen és el component social. Creure en una teoria conspirativa no només implica acceptar una explicació alternativa, sinó també formar part d’un grup que es percep a si mateix com a minoritari i privilegiat. “Quan algú adopta aquestes creences, acostuma a fer-ho dins de comunitats on aquesta visió es reforça i es comparteix, cosa que genera una forta cohesió. A més, com que es tracta de grups relativament reduïts, el reforç de grup és encara més gran”, explica Nogueras.
En aquest context, la idea de posseir un coneixement ocult o inaccessible per a la majoria alimenta un sentiment de superioritat respecte a la resta, vista com enganyada o manipulada. Aquesta identitat compartida també protegeix l’individu de la crítica externa, ja que qüestionar-la pot interpretar-se com un atac al mateix grup i, en última instància, a la identitat personal de qui la defensa.
És per això que, segons explica Nogueras, aquestes creences són especialment resistents al canvi. “Desmuntar una teoria de la conspiració no implica únicament presentar informació contrària, sinó qüestionar una visió del món en què la persona ha invertit temps, energia i, en molts casos, una part important de la seva identitat”, afirma el psicòleg, que argumenta que “rebatre aquest tipus de creences amb dades pot percebre’s com una amenaça personal més que com un simple intercanvi d’informació”.
“És molt difícil que un negacionista abandoni la seva creença si això implica reconèixer un error i renunciar a un marc interpretatiu que dona sentit al que ha viscut, a la pertinença a un grup i a una manera concreta d’entendre el món”, sosté l’especialista, que conclou que l’única manera de convèncer un negacionista radical és mantenir una conversa pausada, sense jutjar i en què sigui el mateix individu qui s’adoni de les contradiccions del seu relat.
