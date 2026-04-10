Netanyahu ordena expulsar els representants espanyols del centre de coordinació civil-militar per Gaza de Kyriat Gat
"Espanya ha difamat els nostres herois", afirma el primer ministre israelià en un missatge difós a les xarxes socials
ACN
Benjamin Netanyahu ha ordenat expulsar els representants espanyols del centre de coordinació civil-militar per supervisar l'alto el foc a Gaza de Kyriat Gat. En un missatge difós a les xarxes socials, el primer ministre d'Israel ha assegurat que l'Estat que comana "no callarà" davant de qui els "ataca". "Espanya ha difamat els nostres herois", ha afegit, per assegurar tot seguit que no està "disposat a permetre" que cap estat els faci la "guerra diplomàtica" sense "pagar-ne un preu immediat". En aquest sentit, assegura que ha pres la decisió després que Espanya "hagi triat una vegada i una altra posar-se en contra d'Israel". "Qui ataca l'Estat d'Israel en lloc dels règims terroristes no serà el nostre soci pel que fa al futur de la regió".
Segons recull 'The Jerusalem Post', el ministre d'Exteriors israelià, Gideon Sa'ar, ha assegurat que l'expulsió d'Espanya del centre s'ha fet en coordinació amb els Estats Units i és el resultat del "biaix obsessiu anti Israel del govern espanyol".
La decisió del gabinet de Netanyahu apuja un esglaó més l'enfrontament diplomàtic entre el govern espanyol i l'israelià, dies després que l'exèrcit hebreu detingués un soldat espanyol dins del desplegament dels cascos blaus de l'ONU al Líban. La ministra de Defensa, Margarita Robles, considerava dimecres passat que aquest fet era "gravíssim" i un "atac frontal" contra l'organització internacional, a la qual reclamava que demanés a Israel que aturés les hostilitats i respectés "la integritat territorial" del país i les missions de l'entitat.
La relació tensa d'ambdós executius té derivades, també, en clau de política interna. Avui mateix, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha demanat a la portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz, que demani disculpes per ironitzar amb la detenció del casc blau espanyol.
Muñoz va assegurar ahir en roda de premsa que, segons Robles, la detenció del soldat va durar una hora, i va assegurar que ella havia estat més estona retinguda en controls de trànsit. Per a Albares, les paraules de la dirigent popular són "una vergonya" i un menyspreu als soldats espanyols.
