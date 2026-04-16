Trump anuncia un alto el foc de deu dies entre Israel i el Líban a partir d'aquest mateix dijous
El republicà convida Netanyahu i Aoun a la Casa Blanca per a les primeres converses "serioses" des del 1983
ACN
Donald Trump ha anunciat un alto el foc de deu dies entre Israel i el Líban a partir d'aquest dijous a les 5 de la tarda EST (Eastern Standard Time), les 11 de la nit hora catalana. En una publicació a la seva xarxa social, Truth Social, el president dels EUA explica que després d'unes converses "excel·lents" amb "l'altament respectat" president del Líban, Joseph Aoun, i amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, tots dos "han acordat" la treva "per tal d'aconseguir la pau entre els seus països".
El republicà també ha anunciat que convidarà els dos mandataris a la Casa Blanca, per a les primeres converses "serioses" entre Israel i el Líban des del 1983. "Les dues parts volen veure la pau, i crec que passarà, ràpid!", clou Trump.
