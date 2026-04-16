Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cadàver a la BaellsCal MarcelinoLab_06Menú escolar6 restaurants recomanatsRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Trump anuncia un alto el foc de deu dies entre Israel i el Líban a partir d'aquest mateix dijous

El republicà convida Netanyahu i Aoun a la Casa Blanca per a les primeres converses "serioses" des del 1983

El president dels EUA, Donald Trump, en un acte del partit republicà

El president dels EUA, Donald Trump, en un acte del partit republicà / Casa Blanca / Daniel Torok

ACN

Barcelona

Donald Trump ha anunciat un alto el foc de deu dies entre Israel i el Líban a partir d'aquest dijous a les 5 de la tarda EST (Eastern Standard Time), les 11 de la nit hora catalana. En una publicació a la seva xarxa social, Truth Social, el president dels EUA explica que després d'unes converses "excel·lents" amb "l'altament respectat" president del Líban, Joseph Aoun, i amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, tots dos "han acordat" la treva "per tal d'aconseguir la pau entre els seus països".

El republicà també ha anunciat que convidarà els dos mandataris a la Casa Blanca, per a les primeres converses "serioses" entre Israel i el Líban des del 1983. "Les dues parts volen veure la pau, i crec que passarà, ràpid!", clou Trump.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
  2. L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
  3. Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
  4. Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
  5. Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
  6. Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
  7. ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
  8. Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic

Trump anuncia un alto el foc de deu dies entre Israel i el Líban a partir d'aquest mateix dijous

Trump anuncia un alto el foc de deu dies entre Israel i el Líban a partir d'aquest mateix dijous

Leo Messi compra la UE Cornellà

Leo Messi compra la UE Cornellà

El sector del càmping reclama des de la Seu d'Urgell la posada en marxa dels radars meteorològics al Pirineu

El sector del càmping reclama des de la Seu d'Urgell la posada en marxa dels radars meteorològics al Pirineu

Vilanova del Camí celebra la Romeria de la Virgen de los Hitos amb una jornada plena de tradició extremenya

Vilanova del Camí celebra la Romeria de la Virgen de los Hitos amb una jornada plena de tradició extremenya

Del cadàver de la Baells a altres morts en pantans: casos sota sospita a Catalunya

Del cadàver de la Baells a altres morts en pantans: casos sota sospita a Catalunya

El rector presenta una denúncia per la col·locació d'una pancarta a la Seu de Manresa

El rector presenta una denúncia per la col·locació d'una pancarta a la Seu de Manresa

Anoia Down i Vilanova del Camí reforcen l’aliança per la inclusió amb una nova edició de la zumba solidària

Anoia Down i Vilanova del Camí reforcen l’aliança per la inclusió amb una nova edició de la zumba solidària

Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: "No creiem que la víctima sigui del poble"

Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: "No creiem que la víctima sigui del poble"
Tracking Pixel Contents