L'Iran anuncia l'obertura de l'estret d'Ormuz per a "tots els vaixells comercials"

Abbas Araghchi diu que es mantindrà obert mentre duri l'alto el foc entre Israel i el Líban

Un vaixell portacontenidors al Port de Barcelona

Un vaixell portacontenidors al Port de Barcelona / Gerard Escaich Folch

ACN

Barcelona

El ministre d'Afers Exteriors de l'Iran, Seyed Abbas Araghchi, ha anunciat l'obertura de l'estret d'Ormuz per a "tots els vaixells comercials" mentre duri l'alto el foc entre l'Israel i el Líban. En un missatge a les xarxes, Abbas Araghchi ha dit que els vaixells podran navegar, com ha anunciat l'organització marítima i de ports de la República Islàmica de l'Iran.

Minuts després del missatge compartit a X, el president dels Estats Units, Donald J. Trump, ha donat les gràcies a través d'una publicació a la seva xarxa social, Truth Social.

"L'Iran acaba d'anunciar que l'estret de l'Iran està completament obert i preparat per a la navegació", ha escrit en un breu missatge, tot en majúscules.

Minuts més tard, ha tornat a publicar, també en majúscules, dient que l'estret està "completament obert", però que mantindran el bloqueig naval dels Estats Units perquè "només" afecta l'Iran. Aquesta limitació s'aixecarà quan les negociacions amb el país de l'Orient Mitjà estiguin "100% completades".

El president nord-americà assegura que la majoria dels punts ja estan acordats i preveu que s'aixecarà la restricció "ben aviat".

L'Iran anuncia l'obertura de l'estret d'Ormuz per a "tots els vaixells comercials"

L'Iran anuncia l'obertura de l'estret d'Ormuz per a "tots els vaixells comercials"

