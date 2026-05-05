Dos morts i 20 ferits en un atropellament intencionat a Leipzig
L’autor, de 33 anys, nacionalitat alemanya i amb antecedents policials, va ser detingut després d’irrompre a la zona per a vianants de la ciutat
Gemma Casadevall
Almenys dues persones van morir i unes 20 van resultar ferides, tres d’elles de gravetat, al ser arrossegades per un automòbil en una zona per a vianants del centre de la ciutat alemanya de Leipzig, a l’est del país, van informar fonts policials de la capital del land de Saxònia. Es tracta d’un atropellament múltiple intencionat, comès per un home de 33 anys i de nacionalitat alemanya que tenia antecedents policials, segons el ministre de l’Interior saxó, Armin Schuster.
L’atropellament múltiple es va produir a mitja tarda, en una hora punta quant a afluència ciutadana en aquesta cèntrica zona, molt freqüentada també per turistes. De moment es desconeix el rerefons o motivació del conductor, que segons alguns mitjans patia trastorns mentals, extrem que encara està sent objecte d’investigació. El ministre regional de l’Interior es va limitar a comentar que, en principi, les persones que cometen un atropellament múltiple de forma intencionada pateixen algun tipus de trastorn.
El portaveu policial Axel Schuh va informar poc després de l’atropellament que almenys 20 persones havien hagut de ser ateses, fos per lesions físiques o per la commoció patida. L’alcalde de Leipzig, Burkhard Jung, va cridar a la calma des del lloc dels fets i va assegurar que, després de la detenció del conductor, no persisteix cap amenaça per a la seguretat pública a Leipzig, ja que tot indica que va actuar en solitari. Segons testimonis directes, el conductor va irrompre amb un Volkswagen Tiago a gran velocitat pel carrer de Grimmaische Straße, al centre. La seva velocitat estimada se situa entre els 70 i 80 quilòmetres per hora. En un primer moment va mirar de fugir, però poc després va ser detingut.
Aproximadament 10 ambulàncies i uns 40 efectius del cos de bombers i personal sanitari es van congregar al lloc de l’accident. Els comerços de la zona es van tancar i tota la zona es va precintar. Alguns mitjans van afirmar que l’autor de l’atropellament presentava signes d’inestabilitat en el moment de la detenció.
