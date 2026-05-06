Brussel·les apunta a un risc "baix" per a la població general del brot d'hantavirus
Salvaguardar la salut pública es manté com la "prioritat absoluta" de la CE, afirma Eva Hrncirova
ACN
La Comissió Europea (CE) ha assegurat en un comunicat que les primeres valoracions apunten que el brot d'hantavirus detectat en el creuer que navega cap a les Illes Canàries té un risc "baix" per a la població general. Ho ha dit la portaveu de la CE a càrrec de Salut, Eva Hrncirova, que ha subratllat que salvaguardar la salut pública es manté com la "prioritat absoluta" per a l'executiu europeu. La portaveu europea ha afegit que la CE treballa "en coordinació pròxima" amb les autoritats de tots els membres afectats, l'OMS i del Mecanisme Europeu de Protecció Civil (MEPC), que s'ha activat a Espanya.
Avui, la CE ha organitzat una cimera del Comitè de Seguretat de Salut, el fòrum principal per a la coordinació dels estats membres davant d'emergències sanitàries, amb la participació de l'OMS i del MEPC. Les valoracions que ha fet fins ara aquest mecanisme apunten que el risc és "molt baix" per a la Unió Europea.
La CE celebrarà aquest dijous una reunió de seguiment del Comitè de Seguretat de Salut amb els països de ciutadans que viatgen al vaixell i que necessitaran ser repatriats.
