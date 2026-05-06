Salut preveu que els catalans del creuer amb hantavirus s’aïllin a casa si no tenen símptomes un cop arribin a Catalunya
Fernández reconeix que és una situació “excepcional” però demana no caure en l’“alarmisme infundat”
Laura Fíguls (ACN)
El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, preveu que els cinc catalans que viatgen en el creuer en què s’ha detectat un brot d’hantavirus facin aïllament domiciliari, amb seguiment epidemiològic, si no tenen símptomes de la malaltia un cop puguin sortir del vaixell, se’ls faci una revisió mèdica i siguin traslladats a Catalunya. De moment aquests viatgers es troben bé i són asimptomàtics, però en cas que comencessin a tenir símptomes, serien atesos a l’Hospital Clínic, centre de referència en malalties infeccioses i amb llits d’Aïllament i Tractament d’Alt Nivell (UATAN). Fernández ha reconegut que aquesta és una “situació excepcional” però ha demanat mantenir la calma i no caure en un “alarmisme infundat”.
En una atenció als periodistes, Fernández ha explicat que els cinc catalans a bord del creuer ‘MV Hondius' es troben bé, si bé lògicament estan “amoïnats” per la situació que viuen a causa del brot d’hantavirus al vaixell, amb vuit pacients infectats ara com ara segons ha informat l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
El secretari de Salut Pública ha assenyalat que des de Catalunya estan amatents per rebre els cinc passatgers, si bé encara hi ha molts passos que s’han de decidir, com per exemple quin port de les Canàries acollirà el vaixell o com serà el trasllat dels viatgers cap als llocs d’origen. En qualsevol cas, si algun passatger del creuer tingués símptomes de la malaltia per hantavirus, ha recordat que existeixen protocols per al transport medicalitzat.
També ha indicat que el més probable és que es faci una revisió mèdica als passatgers del creuer, juntament amb la investigació epidemiològica de les autoritats internacionals que ha de determinar el grau de contate dels viatgers amb les persones que s’han infectat pel virus.
Un cop els passatgers catalans siguin traslladats, Fernández preveu que facin aïllament domiciliari, amb mesures com la distància i la mascareta respecte a les persones amb qui convisquin. El secretari ha aprofitat per recordar que l’aïllament a casa també es demana, per exemple, a les persones amb símptomes d’altres malalties contagioses, com el xarampió.
Els dies de quarantena s’haurien de determinar d’acord amb els contactes d’aquests passatgers i el període d’incubació del virus, que oscil·la habitualment entre dues i quatre setmanes després de l’exposició -algunes informacions amplien aquest període unes setmanes més-.
Aquest aïllament es complementaria amb la vigilància per part de Salut Pública per comprovar que no desenvolupin símptomes per hantavirus. Si en algun moment en presentessin, l’aïllament s’hauria de fer en un centre altament especialitzat, com és l’Hospital Clínic de Barcelona a Catalunya.
Fernández ha demanat “mantenir la calma” tot i la “preocupació”, així com i evitar l’alarmisme. També ha reclacat que l’actuació estarà “planificada” i “protocol·litzada”.
El responsable de Salut Pública ha assenyalat que és un virus “conegut” i amb “poca capacitat infectiva” d'acord amb l'evidència científica disponible. L’hantavirus té una elevada mortalitat i Fernández ha apuntat que aquesta letalitat “li resta eficiència” infectiva.
“És un virus que encara no ha evolucionat, i esperem que no ho faci. Un virus que aniquila l’hoste no ho fa 'del tot bé', podríem dir, perquè el que vol un virus és reproduir-se a expenses de l'animal que contagia, sigui una persona o un rosegador, per poder-se estendre als altres. Si destrueix l’hoste, des d’un punt de vista biològic, és ineficient. L'hantivirus, pel que sabem, és d'aquestes característiques”, ha complementat.
