Sanitat confirma que s'ha traslladat a Amsterdam el pacient amb símptomes d'hantavirus que estava a Gran Canària
El viatge s'ha fet amb un avió medicalitzat diferent de l'inicial, que tenia una avaria al sistema de suport a l'home
ACN
El Ministeri de Sanitat ha confirmat que s'ha traslladat a Amsterdam el pacient amb símptomes d'hantavirus que es trobava des d'aquest dimecres en un avió a Gran Canària. L'avió va aterrar a l'aeroport de Gran Canària per carregar combustible després de ser rebutjat per les operacions marroquines, i llavors es va detectar una avaria al sistema de suport del pacient. Finalment, el trasllat del pacient s'ha fet en un altre avió medicalitzat i l'inicial va sortir posteriorment sense passatgers ni pacients a bord, només amb la tripulació, fent una escala tècnica a València per carregar combustible abans de continuar rumb a Rotterdam.
Sanitat ha assegurat que, en tot moment, l'operatiu s'està desenvolupant seguint els protocols sanitaris i de seguretat establerts, en coordinació amb les autoritats competents i la companyia responsable del trasllat.
Reunió entre Clavijo, García i Torres
Aquest dijous està previst que la ministra de Sanitat, Mónica García, i el ministre de Política Territorial, Víctor Angel Torres, es reuneixin amb el president de Canàries, Fernando Clavijo, a la seu del Ministeri de Sanitat. La trobada es produeix després de la topada d'aquest dimarts per l'arribada del vaixell amb el brot d'hantavirus a les Canàries. Clavijo va mostrar la seva oposició al trasllat del vaixell i va criticar que no havia estat ben informat.
