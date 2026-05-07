Aquests són (de moment) els passatgers del creuer afectats per hantavirus: tres morts i cinc de contagiats

Crisi a bord de l’MV Hondius
Beatriz Pérez
El creuer de luxe MV Hondius, en el qual ha esclatat un brot d’hantavirus, va partir el 20 de març del port d’Ushuaia, a la Terra de Foc argentina, amb 149 persones a bord: 88 passatgers i 62 membres de la tripulació. Entre tots, representen 23 nacionalitats i 14 són espanyols: entre ells, cinc catalans, tres madrilenys, un gallec, un asturià i una valenciana.
L’expedició es disposava a fer escala en algunes de les illes més remotes del planeta, amb incursions a l’Antàrtida, fins a acabar a Cap Verd. No obstant, el vaixell ha acabat confinat després d’haver-se detectat un brot d’hantavirus que, de moment, ha provocat la mort de tres passatgers i n’ha afectat almenys cinc més. Aquests són els vuit passatgers afectats per la variant dels Andes de l’hantavirus.
Dos holandesos –un matrimoni– són els dos primers morts per hantavirus. L’Argentina encara està reconstruint l’itinerari que van fer. Ell tenia 69 anys i va morir l’11 d’abril a bord del barco després d’emmalaltir durant la travessia. Tenia febre, dolor abdominal i mal de cap i diarrea. Ella, de 69 anys, va empitjorar després de deixar el barco i va morir a Johannesburg el 27 d’abril després de ser evacuada.
El que se sap, de moment, és que aquesta parella va viatjar durant diversos mesos entre l’Argentina, Xile, l’Uruguai i va tornar a l’Argentina a partir del 27 de març, abans d’abordar l’MV Hondius l’1 d’abril, va explicar el Ministeri de Salut en un comunicat. El Ministeri de Salut argentí està «reconstruint» la ruta del pacient zero, és a dir, el recorregut que van seguir els ciutadans holandesos que van presentar els primers símptomes», indica el Ministeri.
A més, una hostessa neerlandesa de KLM està sent sotmeses a proves i ha sigut ingressada en un hospital d’Amsterdam després de presentar possibles símptomes d’una infecció per hantavirus, segons ha informat aquest dijous el Ministeri de Sanitat neerlandès. Va estar en contacte amb la dona morta, que havia intentat pujar a bord d’un avió de KLM de Johannesburg a Amsterdam el 25 d’abril, una cosa que la tribulació no li va permetre a causa del seu estat de salut i va morir poc després.
Es tracta d’una passatgera alemanya que va morir a bord del creuer el 2 de maig. Està inclosa entre els tres morts del brot.
Un passatger britànic que va ser evacuat a Johannesburg i que es manté a l’uci en estat crític però estable és la primera persona en la qual es va identificar l’hantavirus. En el creuer, l’home va començar a presentar símptomes compatibles amb la pneumònia i, a l’empitjorar, va ser evacuat el 27 d’abril des de l’illa d’Ascensió cap a Sud-àfrica.
Martin Anstee, guia d’expedició britànic de 56 anys, també va ser posteriorment als Països Baixos per rebre tractament especialitzat. A més, també el metge neerlandès del barco, de 41 anys, va ser evacuat als Països Baixos, però el seu estat va millorar després d’haver estat més greu. El mateix passa amb un altre passatger alemany. Tots tres van ser enviats en avionetes medicalitzades a Holanda i van parar ahir a les Canàries per repostar fuel.
Finalment, un expassatger a Suïssa que havia desembarcat al barco i tornat a casa seva, va donar positiu d’hantavirus a Zuric, on estava rebent atenció mèdica. Aquest cas és el que eleva el d’afectats a vuit. A més, hi ha un francès que va ser contacte d’aquest a l’avió que també està sent monitorat per les autoritats sanitàries del seu país, malgrat que no ha presentat símptomes de moment.
