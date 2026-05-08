Espanya ultima un dispositiu d’evacuació complex i sense precedents: “No hi haurà cap contacte amb la ciutadania”
El vaixell, que no atracarà a Canàries i arribarà amb el cadàver de la dona alemanya, només fondejarà, i els passatgers seran traslladats directament a l’aeroport, on diversos avions els portaran als seus països d’origen
Encara queden incerteses sobre el trasllat dels passatgers estrangers, els termes de la quarantena i el lloc de la desinfecció del vaixell
Patricia Martín
Tot i que l’operatiu sobre l’arribada, el desembarcament i la quarantena dels passatgers del creuer de l’hantavirus —que de moment ha deixat tres morts i cinc contagiats— encara no està tancat, les autoritats responsables han avançat aquest dijous els principals detalls de com serà el procés, amb la finalitat de transmetre un missatge de “tranquil·litat” a la ciutadania.
La primera decisió important que s’ha pres en la reunió entre els ministres de Sanitat i Política Territorial, Mónica García i Ángel Víctor Torres, amb el president canari, Fernando Clavijo, en què el Govern central ha intentat rebaixar el malestar, ha estat que el vaixell no atracarà al port de Granadilla (Tenerife), sinó que només “fondejarà”, de manera que estrictament no tocarà la costa canària.
Un cop el creuer arribi a aigües del port, efectius de Sanitat Exterior es traslladaran a l’interior del vaixell, on faran una avaluació de les 147 persones a bord, entre passatgers i tripulació, amb la finalitat de ratificar el seu estat de salut, tot i que de moment cap presenta símptomes, ja que les tres persones contagiades que continuaven a bord han estat evacuades. Un cop finalitzada l’avaluació, els passatgers seran traslladats en llanxes, previsiblement de cinc en cinc, fins a terra i, d’allà, en vehicles fins a l’aeroport de Tenerife, on seran embarcats en avions cap als seus llocs d’origen.
Segons ha volgut deixar clar la secretària general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcones, en una roda de premsa juntament amb el director general de Salut Pública, Pedro Gullón, els passatgers “estaran absolutament aïllats de la població civil, viatjaran en vehicles aïllats i custodiats i estaran en zones de l’aeroport aïllades”. “La població canària pot tenir la tranquil·litat absoluta que no hi haurà possibilitat de contacte”, ha remarcat.
A més, ha garantit que els treballadors que intervinguin en l’avaluació sanitària i el trasllat portaran “equips de protecció i estaran absoluta i totalment protegits”, en un procés que, al seu parer, serà “àgil i ràpid”. En qualsevol cas, el Govern també estudia altres escenaris, com que d’aquí a diumenge al migdia —quan es preveu que el creuer arribi a Tenerife— algun passatger presenti símptomes, tenint en compte que ja hi ha dues persones amb símptomes d’hantavirus que no es van contagiar al vaixell, sinó per haver tingut contacte amb la dona del pacient zero, quan aquesta va abandonar el vaixell i abans de morir a Sud-àfrica.
Encara no s’ha decidit què es farà amb el creuer un cop hagin desembarcat els passatgers: si es desinfectarà a Tenerife, com demana el president canari, o bé un cop arribi als Països Baixos.
En cas que algun passatger presenti símptomes, tot dependrà del seu estat de salut. Si és lleu, el més probable és que sigui traslladat al seu país d’origen en un vehicle i avió medicalitzats. Però si el seu estat és greu i els metges aconsellen un ingrés immediat, “ja s’ha parlat amb diversos hospitals, que disposen d’unitats d’alt aïllament, per si cal activar-les”. El que no ha comentat Gullón és que a Espanya només hi ha 17 llits hospitalaris en unitats d’aïllament d’alt nivell, un a Tenerife i la resta a la península.
Juntament amb els passatgers, serà desembarcat el cadàver de la turista alemanya que va morir el 2 de maig, la mort de la qual va alertar les autoritats que al vaixell hi havia un brot d’hantavirus, un patogen que no és gaire contagiós entre humans però que té una letalitat del 40%. El pacient zero, que va morir al vaixell, i la seva esposa, que va morir a Sud-àfrica, van desembarcar en una escala a Santa Helena, juntament amb 28 passatgers més, el rastre dels quals i el dels seus contactes està sent seguit per l’OMS.
Gullón, en qualsevol cas, ha restat importància al desembarcament del cadàver. Ha dit que és “freqüent” que morin persones dins dels vaixells i que “existeixen protocols sobre com evacuar-les”. Així mateix, ha garantit que el risc de contagi d’hantavirus per a la població general “és molt baix”. En aquest sentit, un grup de treballadors del port amenaça de bloquejar les instal·lacions quan arribi el creuer: els empleats es queixen de manca d’informació i de l’absència de protocols clars.
L’operació, en qualsevol cas, és molt complexa perquè hi ha passatgers i membres de la tripulació de 23 nacionalitats diferents, per la qual cosa s’estan produint “infinitat de reunions” amb els països d’origen, segons ha detallat Barcones. Alguns d’aquests països, com els Estats Units, ja han confirmat que fletaran un avió per recollir els seus compatriotes i la resta tenen les pròximes hores per decidir-ho. No obstant això, si algun Estat decideix no fletar un avió, com que la naviliera del creuer és neerlandesa, aquest país ja s’ha ofert a fer l’operació de repatriació. “I ningú sortirà del vaixell fins que no hi hagi un avió per portar-lo al seu país de destinació”, ha garantit la portaveu de Protecció Civil.
En el cas dels 14 espanyols, la intenció de l’Executiu és que facin quarantena a l’hospital madrileny Gómez Ulla. Per a això, Sanitat està preparant “un informe tècnic jurídic sobre en quines condicions han de complir la quarantena”. La idea és que no tinguin contacte amb ningú de l’exterior, però encara no s’ha decidit quant de temps hauran de romandre aïllats. La decisió final es prendrà en funció de l’últim contacte que hagin tingut amb els contagiats i tenint en compte el període d’incubació del virus. “Però no s’allargarà el procés més del necessari perquè sabem que volen estar amb les seves famílies com més aviat millor”, ha indicat Gullón.
El Govern ha mantingut contacte amb alguns dels passatgers espanyols i el director de Salut Pública ha relatat que, tot i que “hi ha nervis” dins del vaixell, “estan rebent amb il·lusió la seva arribada a Canàries” i la seva situació és “bona”. L’Executiu confia que els passatgers acceptin voluntàriament fer quarantena però, si s’hi neguen, assegura que té instruments legals per obligar-los.
Finalment, tampoc no s’ha decidit encara què es farà amb el creuer un cop hagin desembarcat els passatgers. Segons Gullón, s’estan “ultimant els protocols” amb les autoritats de Canàries i internacionals per veure si és necessari desinfectar-lo i si l’operació es farà a Espanya o, com demana el president canari, fora d’aigües canàries, un cop el vaixell arribi als Països Baixos.
