Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaEntrades Festival CaminsAtrapa'm si potsVivariVisita del PapaHantavirusRec.0
instagramlinkedin

Hospitalitzada una hostessa de vol a Amsterdam que havia viatjat amb una pacient amb hantavirus

Mitjans neerlandesos afirmen que l'afectada hauria tingut contacte amb la pacient infectada que va morir a Sud-àfrica

Serveis d'emergències a la pista de l'aeroport d'Amsterdam

Serveis d'emergències a la pista de l'aeroport d'Amsterdam / EFE

EFE

Madrid

Una hostessa de l'aerolínia KLM ha estat hospitalitzada aquest dijous a Amsterdam (Països Baixos) per a ser sotmesa a proves per un possible contagi per hantavirus, segons han confirmat les autoritats.

"Puc confirmar que hi ha una dona neerlandesa a l'hospital i que està sent sotmesa a proves pel virus", ha dit un portaveu del Ministeri de Sanitat de Països Baixos en unes breus declaracions concedides a Europa Press. Poc abans, la cadena de televisió neerlandesa RTL havia informat de l'ingrés d'una hostessa de KML per possible infecció i va agregar que hauria tingut contacte amb la dona neerlandesa que va morir a Sud-àfrica a causa de l'hantavirus. Aquest extrem no ha estat confirmat oficialment per la cartera de Sanitat.

Per part seva, fonts de l'aerolínia han indicat a Europa Press que "per motius de privacitat" no es pronuncien sobre casos concrets. "La seguretat, la salut i el benestar dels nostres passatgers i la nostra tripulació són sempre la nostra màxima prioritat", han recalcat. KLM va confirmar el dimecres en un comunicat que l'Institut Nacional Holandès de Salut Pública i Medi Ambient (RIVM) va notificar a la companyia que la dona que va morir per hantavirus a Sud-àfrica va estar "breument" a bord d'un dels seus aparells el 25 d'abril a Johannesburg.

Notícies relacionades

El brot d'hantaviruss va ser decretat en el creuer 'Hondius', que va partir de la ciutat argentina de Ushuaia amb destinació a Països Baixos. Fins al moment s'han confirmat tres morts, entre ells la citada dona neerlandesa i el seu marit, qui va morir l'11 d'abril a bord del vaixell.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
  2. La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
  3. Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
  4. Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
  5. El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
  6. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  7. Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
  8. La droga més popular a Europa s'estén per la Catalunya central sense entrebancs

Hospitalitzada una hostessa de vol a Amsterdam que havia viatjat amb una pacient amb hantavirus

Hospitalitzada una hostessa de vol a Amsterdam que havia viatjat amb una pacient amb hantavirus

Espanya ultima un dispositiu d’evacuació complex i sense precedents: “No hi haurà cap contacte amb la ciutadania”

Espanya ultima un dispositiu d’evacuació complex i sense precedents: “No hi haurà cap contacte amb la ciutadania”

Catalunya té autoritzats 212 projectes fotovoltaics que duplicarien la potència elèctrica solar instal·lada

Catalunya té autoritzats 212 projectes fotovoltaics que duplicarien la potència elèctrica solar instal·lada

Una altra nit de catarsi col·lectiva amb El Último de la Fila

Una altra nit de catarsi col·lectiva amb El Último de la Fila

Amb vinils i fins i tot ‘cheesecakes’ a 0,99 €: ruta pels quioscos més originals de Barcelona

Amb vinils i fins i tot ‘cheesecakes’ a 0,99 €: ruta pels quioscos més originals de Barcelona

Un escenari sobre el mar i vistes a Barcelona: així serà el Blaumarí Music Festi

Un escenari sobre el mar i vistes a Barcelona: així serà el Blaumarí Music Festi

Temps de flors a Girona: un gran jardí a l’aire lliure

Temps de flors a Girona: un gran jardí a l’aire lliure

Les terrasses amb les millors vistes panoràmiques de Barcelona

Les terrasses amb les millors vistes panoràmiques de Barcelona
Tracking Pixel Contents