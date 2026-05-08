Hospitalitzada una hostessa de vol a Amsterdam que havia viatjat amb una pacient amb hantavirus
Mitjans neerlandesos afirmen que l'afectada hauria tingut contacte amb la pacient infectada que va morir a Sud-àfrica
EFE
Una hostessa de l'aerolínia KLM ha estat hospitalitzada aquest dijous a Amsterdam (Països Baixos) per a ser sotmesa a proves per un possible contagi per hantavirus, segons han confirmat les autoritats.
"Puc confirmar que hi ha una dona neerlandesa a l'hospital i que està sent sotmesa a proves pel virus", ha dit un portaveu del Ministeri de Sanitat de Països Baixos en unes breus declaracions concedides a Europa Press. Poc abans, la cadena de televisió neerlandesa RTL havia informat de l'ingrés d'una hostessa de KML per possible infecció i va agregar que hauria tingut contacte amb la dona neerlandesa que va morir a Sud-àfrica a causa de l'hantavirus. Aquest extrem no ha estat confirmat oficialment per la cartera de Sanitat.
Per part seva, fonts de l'aerolínia han indicat a Europa Press que "per motius de privacitat" no es pronuncien sobre casos concrets. "La seguretat, la salut i el benestar dels nostres passatgers i la nostra tripulació són sempre la nostra màxima prioritat", han recalcat. KLM va confirmar el dimecres en un comunicat que l'Institut Nacional Holandès de Salut Pública i Medi Ambient (RIVM) va notificar a la companyia que la dona que va morir per hantavirus a Sud-àfrica va estar "breument" a bord d'un dels seus aparells el 25 d'abril a Johannesburg.
El brot d'hantaviruss va ser decretat en el creuer 'Hondius', que va partir de la ciutat argentina de Ushuaia amb destinació a Països Baixos. Fins al moment s'han confirmat tres morts, entre ells la citada dona neerlandesa i el seu marit, qui va morir l'11 d'abril a bord del vaixell.
