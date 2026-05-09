VAIXELL HONDIUS
L’Hondius arribarà a Tenerife entre les 5 i 7 d’aquest diumenge: els 14 espanyols seran els primers evacuats i portaran mascareta FP2
El cadàver de la passatgera finada, l’equipatge i una part de la tripulació continuaran la travessia cap als Països Baixos
Ana Cabanillas
La ministra de Sanitat, Mónica García, i el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, han ofert una roda de premsa per informar sobre el barco MV Hondius, que ha sigut epicentre d’un brot d’hantavirus que ha causat tres víctimes, i on viatgen 14 espanyols. Els dirigents han confirmat que el vaixell arribarà a les aigües de Tenerife entre les 5 i les 7 hores d’aquest diumenge –una hora menys a les Canàries–, i que un post de comandament al port de Granadilla gestionarà el dispositiu de desembarcament, del qual han donat detalls.
La titular de Sanitat ha donat detalls sobre el desembarcament del barco, que quedarà en aigües canàries en règim de foindeig dins de la dàrsena del port, assistit amb un remolcador. En roda de premsa aquest dissabte, va assenyalar que els primers a desembarcar seran els 14 espanyols, juntament amb un membre de l’OMS de l’Àfrica que quedarà a Espanya. Ho faran com la resta del passatge amb una mascareta FP2, que també utilitzaran els treballadors i operaris que participin en els trasllats amb autobús fins a l’aeroport.
Abans del desembarcament, va assenyalar García, tant els epidemiòlegs embarcats al vaixell com els membres de sanitat exterior faran una «avaluació exhaustiva de les persones per confirmar que segueixen asimptomàtiques». «A partir d’allà, els passatgers aniran desembarcant de manera esglaonada i ordenada, en coordinació permanent amb la disponibilitat dels vols en pista i amb les diferents operacions internacionals de repatriació que s’han previst per a cada país». Els equips sanitaris que intervinguin en l’atenció i supervisió mèdica utilitzaran, va assenyalar García, «els corresponents equips de protecció individual en tot moment».
Els passatgers, a més, només podran portar una bossa amb les seves pertinences necessàries. «Ni part de l’equipatge ni la persona finada desembarcaran a les Canàries, sinó que partiran amb part de la tripulació», va defensar. El vaixell continuarà fins als Països Baixos, on es realitzarà la desinfecció de l’embarcació. A Espanya només es mantindran els espanyols, a més d’un membre de l’Organització Mundial de la Salut que representa l’Àfrica, segons ha precisat García, i la resta de passatgers que desembarquin aniran directament a altres països.
Marlaska ha precisat que «el desembarcament es farà per grups nacionals», i que només desembarcaran una vegada que el seu avió estigui disponible a l’aeroport. A més, ha insistit a garantir la seguretat del procés, assegurant que els passatgers «només tindran contacte amb els professionals que treballen en el dispositiu de repatriació, que estaran protegits amb sistemes de protecció». «No correran cap risc. Totes les persones estaran aïllades, no hi haurà cap contagi», va tornar a insistir el ministre de l’Interior, que va precisar que el barco fondejarà en aigües canàries «l’imprescindible» per completar l’operació de desembarcament.
Al llarg d’aquest diumenge els espanyols aterraran a l’aeroport de Torrejón de Ardoz i seran traslladats a l’Hospital militar Gómez Ulla, on se’ls practicarà una PCR i duran a terme una quarantena, que es mesura «des de l’últim dia que ha tingut un contacte amb un cas», una cosa que García ha situat en el «27 o 28» d’abril l’últim dia, tot i que ha precisat que si algun passatger donés positiu, caldria ampliar els terminis.
Viatge a Tenerife
Tant García com Marlaksa viatjaran aquesta tarda a Tenerife per supervisar el dispositiu, i ho faran amb el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, al Complex de la Moncloa. Amb el directiu de l’OMS també es reunirà aquesta tarda el president del Govern, Pedro Sánchez, a la Moncloa per abordar l’operació de desembarcament del creuer MV Hondius diumenge davant les costes de Tenerife.
Els ministres i el director general de l’OMS realitzaran un seguiment directe des del post de comandament habilitat per coordinar l’operació de desembarcament, una vegada que el vaixell se situï davant la costa entre les 3.00 i les 5.00 hores de diumenge. A l’Hondius viatgen 144 persones, entre ells 14 espanyols, que guardaran quarantena a l’Hospital Gómez Ulla de Madrid.
Notícia en ampliació
