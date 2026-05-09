L'OMS eleva a sis els casos confirmats d'hantavirus vinculats al creuer MV Hondius
L'Organització Mundial de la Salut assenyala que hi ha dos casos sospitosos més
ACN
Barcelona
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha elevat a sis els casos confirmats d'hantavirus vinculats al creuer MV Hondius. En paral·lel, l'OMS assenyala que hi ha dos casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Una d'aquestes persones seria un home adult que va desembarcar a l'illa de Tristan da Cunha el 14 d'abril i es troba actualment "estable i aïllat".
"Fins al 8 de maig, s'han notificat un total de vuit casos, entre els quals tres morts. Es confirmen sis casos com a virus dels Andes", ha anunciat l'OMS en la seva darrera actualització sobre la crisi de l'hantavirus. L'Organització Mundial de la Salut reitera que el risc per a la salut pública "és baix".
