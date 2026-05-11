L'MV Hondius amarra al port de Granadilla pel mal temps
El Ministeri de Sanitat afirma que la nau hi serà "el temps mínim imprescindible" per garantir la seguretat del passatge
ACN
L'MV Hondius ha amarrat finalment poc abans de les set de la tarda d'aquest dilluns al port de Granadilla davant l'empitjorament de les condicions meteorològiques a la zona de les Canàries, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. Ha estat una recomanació de la Capitania Marítima "amb l'objectiu de garantir la seguretat". Sanitat subratlla que la nau on es va detectar el brot d'hantavirus s'estarà al port canari "el temps mínim imprescindible" per garantir la seguretat del passatge i dels membres del dispositiu d'evacuació. El ministeri també indica que aquesta mesura permetrà "agilitzar la partida" del creuer cap als Països Baixos.
Hi ha hagut diverses maniobres per intentar fer l'operació d'evacuació del passatge enmig de l'empitjorament del temps, durant les quals ha estat necessari que el remolcador estabilitzés el vaixell. Finalment, davant la persistència de l'escenari climatològic, s'ha decidit amarrar-lo a port.
La mateixa ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat a la xarxa social X que "el vent fort i l'onatge feien més segur realitzar així el desembarcament dels passatgers i la feina dels equips d'evacuació".
També ha indicat que "després de dies molt complexes", ara ja s'està "a l'última fase de l'operatiu".
