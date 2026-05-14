El creuer aïllat a Burdeos per un brot de norovirus farà escala a Espanya aquest cap de setmana
Està previst que el vaixell faci escala al Port de Bilbao el 18 de maig
Europa Press
El creuer britànic 'Ambition', que es troba actualment atracat a prop de la localitat francesa de Bordeus després de registrar un brot de norovirus que ha causat gastroenteritis a diversos passatgers, té previst fer escala a les instal·lacions del Port de Bilbao, a Getxo, el pròxim 18 de maig, segons recull el butlletí d’escales de l’Autoritat Portuària de Bilbao. El secretari general de Sanitat, Javier Padilla, declarava aquest matí que no es disposava de dades sobre l’existència de passatgers espanyols al creuer afectat per un brot de norovirus que es troba a prop de la localitat francesa de Bordeus amb 1.700 persones confinades a bord i en el qual va morir una persona d’edat avançada per aquesta causa.
«Sanitat Exterior sí que s’està encarregant de portar tot el control i la monitorització», ha explicat en una entrevista a Radio4 de RNE, recollida per Europa Press, en la qual ha indicat que s’està estudiant «el procés d’aquesta mena de confinament» i les «mesures per evitar la transmissió dins del vaixell i cap als llocs on es fa escala».
«Ho estem monitorant de prop», ha insistit Padilla, que ha rebutjat paral·lelismes amb el brot d’hantavirus sorgit al creuer 'MV Hondius'. «És un altre món totalment diferent; ocorre en el mateix context i el mateix escenari, que és un creuer, però és una altra cosa» en termes «de gravetat, de riscos, de capacitat», ha conclòs.
Segons ha explicat, «els norovirus són uns virus que, de manera molt freqüent, produeixen gastroenteritis en persones, en nens, de manera molt habitual i de manera més epidèmica». En adults, «les gastroenteritis, tot i que ens pugui semblar una cosa banal, quan afecten persones en situació de vulnerabilitat clínica, sí que poden comportar complicacions», ha indicat.
En aquest sentit, s’ha referit a la mort registrada a l’embarcació i ha apuntat que, sense conèixer les dades clíniques concretes, «el més normal és que sigui una persona amb algun tipus de vulnerabilitat clínica». Així mateix, ha considerat que el creuer representa «un escenari ideal de transmissió, especialment d’aquest tipus d’infeccions».
