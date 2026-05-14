Moren cinc italians en un accident de busseig a les Maldives
Les autoritats investiguen les circumstàncies de la tragèdia ocorreguda a 50 metres de profunditat a Vaavu
EFE
Cinc italians han mort aquest dijous a les illes Maldives en un accident de busseig quan exploraven coves a 50 metres de profunditat, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors d'Itàlia.
Les autoritats maldivas continuen investigant l'incident i les seves causes i l'Ambaixada d'Itàlia a Colombo (la capital de Sri Lanka, amb jurisdicció a Maldives) està contactant amb les famílies de les víctimes.
Les víctimes són tres dones, una d'elles una investigadora de la Universitat de Gènova, i dos homes, segons avancen els mitjans italians. La seva desaparició havia estat denunciada a les 10.45 hora italiana (8.45 GMT) i immediatament després les autoritats locals han emprès la seva cerca.
De moment s'ha aconseguit trobar el cos sense vida d'un d'ells, encara per identificar, segons informa la televisió pública italiana RAI.
