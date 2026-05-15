Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsParc de BombersPla de Barris de ManresaCanes 2026Alex TousHantavirus
instagramlinkedin

Mor un adolescent de 14 anys i un altre de 13 està en estat crític després d’un tiroteig a Nantes

La policia estudia la hipòtesi d’un atac violent vinculat al narcotràfic

Els cossos policials, a Nantes

Els cossos policials, a Nantes / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Agències

París

Un adolescent de 14 anys ha mort i un altre de 13 continua en estat crític a conseqüència d’un tiroteig al barri de Port-Boyer de la ciutat francesa de Nantes. Diversos atacants han obert foc per motius que s’estan investigant i, posteriorment, han fugit del lloc. La policia francesa investiga el cas com un episodi relacionat amb el narcotràfic i les disputes entre bandes.

Els mitjans francesos assenyalen que la violència associada al tràfic de drogues ha augmentat molt a Nantes durant els últims mesos, i aquest ja seria un dels nombrosos tirotejos registrats a la ciutat des de començaments d’any.

Notícies relacionades

El greu succés ha tingut lloc poques setmanes després d’un altre episodi molt impactant: un atac amb ganivet en un institut on va morir una estudiant i diversos alumnes van resultar ferits.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
  2. Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
  3. La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
  4. Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
  5. El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
  6. Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
  7. El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
  8. Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi

Mor un adolescent de 14 anys i un altre de 13 està en estat crític després d’un tiroteig a Nantes

Mor un adolescent de 14 anys i un altre de 13 està en estat crític després d’un tiroteig a Nantes

Junts Manresa denuncia que el govern ha deixat la carretera de Santpedor amb un únic sentit "d’esquena als veïns, afectats i resta de grups municipals"

Junts Manresa denuncia que el govern ha deixat la carretera de Santpedor amb un únic sentit "d’esquena als veïns, afectats i resta de grups municipals"

Mercè Boada, neuròloga: "Tenir fàrmacs per a l’Alzheimer canvia la perspectiva: els pacients consulten més i la primària fa més proves"

Mercè Boada, neuròloga: "Tenir fàrmacs per a l’Alzheimer canvia la perspectiva: els pacients consulten més i la primària fa més proves"

Així s’ha comportat a borsa ACS, l’empresa de Florentino Pérez, després de la seva polèmica roda de premsa

Així s’ha comportat a borsa ACS, l’empresa de Florentino Pérez, després de la seva polèmica roda de premsa

Qui guanyarà les eleccions d’Andalusia 2026? Aquestes són les prediccions més enllà de les enquestes

Qui guanyarà les eleccions d’Andalusia 2026? Aquestes són les prediccions més enllà de les enquestes

Mbappé desferma la tempesta perfecta al Reial Madrid: “Arbeloa m’ha dit que soc el quart davanter de la plantilla”

Mbappé desferma la tempesta perfecta al Reial Madrid: “Arbeloa m’ha dit que soc el quart davanter de la plantilla”

CCOO i UGT convoquen una vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny

CCOO i UGT convoquen una vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny

Cardona presenta la Muntanya de Sal a la Conferència Internacional de Mines i Museus subterranis de Polònia

Cardona presenta la Muntanya de Sal a la Conferència Internacional de Mines i Museus subterranis de Polònia
Tracking Pixel Contents