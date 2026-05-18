Denuncien una festa amb música a tot volum entre 30 vaixells al litoral de Formentera
Veïns de la zona des Caló critiquen una nova concentració d’embarcacions, amb desenes de persones ballant, bevent i passant d’un vaixell a l’altre en una zona protegida
Fernando de Lama
Una festa a bord de 30 vaixells davant es caló de Sant Agustí, a Formentera, ha provocat aquest diumenge nombroses queixes de veïns de la zona, que han vist alterada la tranquil·litat del litoral per la música a tot volum i la concentració de desenes de persones sobre les embarcacions.
Segons han denunciat, la festa ha començat al matí i ha reunit almenys un iot de gran mida i altres embarcacions de diferents eslores, amarrades unes a les altres. En les imatges es poden veure nombroses persones concentrades a les barques del centre, ballant, bevent i gravant l’escena amb els telèfons mòbils.
La concentració no s’ha limitat a les embarcacions. També s’hi han acostat motos aquàtiques i fins i tot persones en pàdel surf, com es pot comprovar a les fotografies, atretes per una festa que torna a posar sobre la taula el difícil equilibri entre l’oci nàutic i la protecció del litoral de Formentera. També hi ha una estructura flotant al centre de la formació de vaixells.
Segons fonts de la Guàrdia Civil es tracta de la presentació d’una empresa de xàrter nàutic i s’investigarà si s’ha comès alguna il·legalitat.
No és la primera vegada que s’han produït situacions similars en aigües de Formentera i també a Eivissa. Un dels casos més recordats és la ‘party boat’ celebrada a cala Saona el maig del 2019, de característiques similars a la d’aquest diumenge, que en aquell cas va acabar amb una sanció de 4.800 euros per al seu promotor. La multa inicial era de 8.000 euros, però es va reduir després que l’infractor admetés la seva responsabilitat i abonés l’import immediatament.
Festes prohibides
La normativa balear prohibeix des del 2016 les festes en vaixells en zones protegides de l’arxipèlag, una mesura que afecta especialment Formentera, el litoral del qual està blindat per diferents figures de protecció europees, a més del Parc Natural de ses Salines i la Reserva Marina des Freus. Tot i que es poden fer si reben un permís especial.
L’escena viscuda aquest diumenge davant es Caló reobre el debat sobre la vigilància i el control d’aquest tipus de concentracions en un litoral especialment sensible, on la pressió nàutica i l’oci descontrolat tornen a xocar amb la protecció ambiental i el descans dels residents.
