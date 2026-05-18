El papa Lleó XIV es fa viral després de fer el famós gest del 'six seven'
El pontífex no va poder resistir-se a la petició d'un grup de joves de l’arxidiòcesi de Gènova
Andrea Valenzuela
El papa Lleó XIV ha estat l'última personalitat a sumar-se a fer un dels gestos més virals dels darrers mesos a les xarxes socials. Aquest cap de setmana, el pontífex s’ha convertit en protagonista a TikTok gràcies a un divertit moment viscut durant una jornada adreçada a joves que es preparaven per rebre el sagrament de la Confirmació.
El simpàtic gest del Papa es va produir arran de la petició d’un grup d'adolescents. Entusiasmats per tenir el pontífex a pocs metres, els joves li van començar a demanar que repetís el popular moviment. Al crit de “six seven” i movent els braços amunt i avall amb una sincronia gairebé perfecta, el grup intentava que Lleó XIV els imités.
Uns segons de confusió
Inicialment confós, però amb un somriure d’orella a orella davant la divertida escena, el Papa va mirar un dels adults que acompanyaven el grup buscant complicitat. Aquest va repetir el gest dels infants, convidant també el pontífex a fer-lo. Finalment, Lleó XIV va trigar pocs segons a sumar-s’hi i va acabar fent el ja viral “six seven”.
Tot i que el “six seven” no és més que una tendència de moda sense un significat concret ni cap context especial, el gest ha estat molt aplaudit a les xarxes per la naturalitat i la proximitat que transmet el Papa en fer-lo.
Els fets van tenir lloc quan els adolescents de l’arxidiòcesi de Gènova, una circumscripció eclesiàstica de l’Església catòlica al nord d’Itàlia, van fer una peregrinació a Roma per reunir-se amb el pontífex dissabte passat. Els menors es trobaven en procés de preparació per rebre la Confirmació, el ritual que complementa els sagraments d’iniciació cristiana i segella el batejat amb el do de l’Esperit Sant.
