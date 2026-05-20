Arriben a Israel bona part dels 430 activistes de la Flotilla retinguts per l’exèrcit israelià
El grup d’advocats Adalah es troba al port d’Ashdod per defensar els seus drets
ACN
Bona part dels 430 activistes de la Flotilla retinguts per l’exèrcit israelià han arribat a Israel conduïts per l’exèrcit israelià, que els va interceptar en aigües internacionals entre dilluns i dimarts. El grup d’advocats Adalah es troba al port d’Ashdod per defensar els seus drets. En la missió hi participaven una quarantena d’espanyols, entre els quals 23 catalans. Els advocats han denunciat el “segrest” dels activistes per part de l’exèrcit, que els ha portat a territori israelià “contra la seva voluntat”. La majoria d’embarcacions van ser interceptades dilluns, però una desena van continuar navegant fins dimarts, quan van ser assaltades. La Flotilla va denunciar que fins i tot es van disparar trets.
El Ministeri d’Exteriors d’Israel va confirmar el dimarts la detenció de 430 participants en la Flotilla, i va informar que estaven sent traslladats al país, on podran reunir-se amb els seus representants consulars.
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Les dones musulmanes agredides a Manresa: 'Tenim por que ens ho tornin a fer
- L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut
- Marc Bernades, d'Igualada, queda 25è en una Zegama en què Kilian Jornet no passa del lloc 43