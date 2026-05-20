Putin arriba a Pequín per escenificar els seus llaços d’acer amb la Xina de Xi
La cooperació energètica ocuparà un paper central en la reunió que avui mantindran els dos dirigents / El líder xinès va rebre fa pocs dies Trump, tot i que sense mostrar tanta sintonia
Adrián Foncillas
L'aterratge de Vladímir Putin quatre dies després que marxés Donald Trump i la recent romeria de líders europeus confirma Pequín com la capital de la geopolítica. Arriba el mandatari rus en visita d'Estat, amb una pompa semblant que la que va disfrutar el nord-americà, per certificar que la salut de l'eix Pequín-Moscou no pateix per guerres comercials, restriccions exportadores ni desavinences per Taiwan. "Les nostres relacions", va afirmar Putin en la vigília, "han assolit uns nivells veritablement sense precedents".
Seran inevitables les morboses comparacions. Trump es refereix repetidament a Xi Jinping com un bon amic sense aconseguir que aquest abandoni la fredor diplomàtica. Xi i Putin es diuen "gran amic" i "vell amic" sense pudor i comparteixen escenes quotidianes amb la química que anhela Trump. El temps ha solidificat l'amistat. S'han vist en 40 ocasions en les dues dècades en el poder de Putin. Aquesta serà la seva vint-i-cinquena visita a la Xina i els vuit mesos des de l'última, en els fastos del 80è aniversari del final de la Segona Guerra Mundial, ja semblaven molts. "És el nostre principal convidat", va concedir llavors Xi.
El Kremlin ha avançat que servirà aquesta cimera perquè el líder xinès el posi al corrent del que va parlar amb Trump. Putin va trucar a Xi poc després de parlar amb Washington sobre la guerra d’Ucraïna i tots dos van conversar després que el líder xinès felicités Trump per la seva reelecció.
Alternativa a Occident
Rússia i la Xina s’animen mútuament a aconseguir "canvis que el món no ha vist en un segle" i rebaixar la influència d’Occident enfortint organitzacions alternatives com els BRICS.
Rússia i la Xina s'animen mútuament a aconseguir "canvis que el món no ha vist en un segle" i rebaixar la influència d'Occident enfortint organitzacions alternatives a l'arquitectura tradicional com els BRICS. A la seva missió contribueix Trump amb murs aranzelaris, atacs a l'OTAN, passotisme mediambiental i amenaces a Groenlàndia o el Canadà. El comerç, la seguretat, l'objectiu d'un món multipolar i la desconfiança cap als Estats Units han soldat els seus llaços. També en la guerra de l'Iran han unit les seves forces en el Consell de Seguretat de l'ONU per tombar les sancions. D'aquest conflicte han sortit reforçades. La Xina apuntala el seu paper de potència responsable i compromesa amb la pau, que no crea guerres ni les agreuja, sense que el tancament d'Ormuz hagi compromès la seva seguretat energètica. Rússia ha encadenat comandes des d'Àsia per donar sortida als hidrocarburs que anys enrere li comprava Occident.
També va tranquil·litzar Pequín si el prolongat conflicte buida les seves reserves de cru: allà estarà per omplir-les de nou. Les exportacions russes cap a la Xina han augmentat un 35% en el primer quadrimestre de l'any, ha revelat Iuri Uixakov, assistent de Putin. "Durant la crisi de l'Orient Mitjà, Rússia continua sent un estable subministrador i la Xina n'és un responsable consumidor", va afegir. Pequín suma 16 anys com a principal soci comercial de Moscou i en aquesta visita, que coincideix amb el 25è aniversari del Tractat d'Amistat Sino-russa, la cooperació energètica ocuparà un rol central.
L’any passat van acordar l’enviament addicional de 2,5 milions de tones mètriques anuals a la Xina. L’oleoducte Power of Siberia 2, tot i que ja firmat, no ha transcendit dels plànols i continua encallat per les negociacions del preu. Les sancions d’Occident priven d’alternatives a Rússia, i la Xina aprofita l’oportunitat de mercat per firmar gangues.
