Els activistes de la Flotilla denuncien "violència extrema, humiliacions sexuals i lesions" per part d'Israel
L'equip legal dels detinguts afirma que les autoritats hebrees han iniciat "un nou patró d'abús físic"
ACN
Els activistes de la Flotilla detinguts per les autoritats israelianes han denunciat "violència extrema, humiliacions sexuals i lesions" per part de l'estat hebreu. En un comunicat fet públic per l'equip legal dels participants de la Flotilla, expliquen que han pogut veure alguns dels activistes, que els han transmès "una gran quantitat de queixes d'extrema violència, revelant un nou patró d'abús físic" per part d'Israel.
Segons diuen, tres persones han estat hospitalitzades, mentre que "desenes de participants" podrien tenir "costelles trencades, resultant en dificultats per respirar". A més, els advocats asseguren "abusos i humiliacions sexuals", dones a qui se'ls ha "arrencat" el hijab i ús de pistoles tàser i bales de goma.
El comunicat també explica que la majoria de detinguts estan sent transferits a la presó de Ktziot, i que aquest dijous seran posats a disposició judicial, pendents de la seva deportació.
