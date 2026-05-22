Els Països Baixos confirmen un nou cas d’hantavirus en un tripulant del ‘MV Hondius’ que va desembarcar a Tenerife
Amb aquest nou contagi, el nombre total de casos notificats ascendeix a 12, entre els quals hi ha tres defuncions
Regió7
El director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informat que els Països Baixos han confirmat aquest divendres un nou cas d’hantavirus en un membre de la tripulació del ‘MV Hondius’, que va desembarcar a Tenerife.
“Avui, els Països Baixos han confirmat un cas addicional entre un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife, va ser repatriat als Països Baixos i es troba aïllat des d’aleshores”, ha informat Tedros aquest divendres durant una roda de premsa.
Amb aquest nou cas confirmat, el nombre total de contagis notificats ascendeix a 12, amb tres defuncions, tot i que no s’han registrat noves morts des del 2 de maig, data en què el brot va ser comunicat a l’Organització Mundial de la Salut.
“Continuem instant els països afectats a monitorar acuradament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena. Es continua fent el seguiment de més de 600 contactes en 30 països, i encara s’està localitzant un petit nombre de contactes d’alt risc”, ha subratllat el director general de l’OMS.
Posteriorment, Tedros ha tornat a agrair la col·laboració de l’Argentina, Cap Verd, Xile, els Països Baixos, Sud-àfrica, Espanya, el Regne Unit i la Unió Europea en la resposta al brot i en la investigació epidemiològica.
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare
- Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages