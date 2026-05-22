Ingressa en un hospital de Berlin un metge estatunidenc contagiat d'ébola
L'afectat es troba feble però no en estat crític
EFE
Un metge estatunidenc contagiat amb el virus de l'ébola a la República Democràtica del Congo (RDC) i ingressat des del dimecres passat a Berlín en un dels centres de l'hospital universitari de la Charité està feble, però no es troba en estat crític, segons ha informat aquest divendres aquesta clínica en un primer comunicat mèdic oficial.
"En el pacient es va detectar de manera inequívoca el virus Bundibugyo, un cep del virus de l'Ébola, mitjançant una prova de PCR. Presenta símptomes clars i es troba molt feble, però de moment no està en estat crític i no requereix mesures de vigilància intensiva ni procediments de substitució d'òrgans", va precisar la Charité en un comunicat.
No obstant això, atès que l'evolució de la malaltia pot canviar, se li continua vigilant i tractant de prop, agrega el centre. El pacient es troba ingressat en la zona d'alta seguretat de la unitat d'aïllament especial. L'esposa i els quatre fills del pacient, classificats com a contactes d'alt risc, no presenten símptomes en aquests moments i es troben en quarantena en una zona separada d'aquesta mateixa unitat. En una primera prova de PCR no es va detectar una infecció pel virus de l'Ébola.
Encara que no poden accedir a la zona en la qual es troba el pacient infectat, sí que poden veure-li a través d'un cristall i parlar mitjançant un intercomunicador, va assenyalar el comunicat.
El metge estatunidenc infectat amb el virus de l'ébola va ser ingressat en la Charité el dimecres passat en una unitat especial d'aïllament i, un dia més tard, van arribar la seva esposa i els seus quatre fills, per als qui les autoritats van ordenar una quarantena obligatòria.
