Trump anuncia l'enviament de 5.000 soldats a Polònia

El president nord-americà celebra la victòria electoral del seu homòleg Karol Nawrocki

El president dels EUA, Donald Trump, en un acte del partit republicà / Casa Blanca / Daniel Torok

Donald Trump ha anunciat l'enviament de 5.000 soldats a Polònia, dos dies després que l'OTAN confirmés la voluntat dels Estats Units de retirar el mateix nombre de tropes desplegades a Europa. El president nord-americà ho ha anunciat a Truth Social: "Basat en l'elecció exitosa de l'ara president de Polònia, Karol Nawrocki, al qual orgullosament vaig donar suport, i en la nostra relació amb ell, em complau anunciar que els Estats Units enviaran 5.000 soldats més a Polònia".

L'anunci contrasta amb l'amenaça de retirar milers d'efectius de les bases nord-americanes a Alemanya que ell mateix va fer a principis de maig, després del xoc amb el canceller Friedrich Merz per suggerir que els EUA havien estat "humiliats" pels negociadors de l'Iran.

