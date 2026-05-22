Trump anuncia l'enviament de 5.000 soldats a Polònia
El president nord-americà celebra la victòria electoral del seu homòleg Karol Nawrocki
ACN
Donald Trump ha anunciat l'enviament de 5.000 soldats a Polònia, dos dies després que l'OTAN confirmés la voluntat dels Estats Units de retirar el mateix nombre de tropes desplegades a Europa. El president nord-americà ho ha anunciat a Truth Social: "Basat en l'elecció exitosa de l'ara president de Polònia, Karol Nawrocki, al qual orgullosament vaig donar suport, i en la nostra relació amb ell, em complau anunciar que els Estats Units enviaran 5.000 soldats més a Polònia".
L'anunci contrasta amb l'amenaça de retirar milers d'efectius de les bases nord-americanes a Alemanya que ell mateix va fer a principis de maig, després del xoc amb el canceller Friedrich Merz per suggerir que els EUA havien estat "humiliats" pels negociadors de l'Iran.
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius