Guerra a l’Orient Mitjà
Per què l’Iran i els Estats Units no aconsegueixen firmar un acord de pau? Els esculls d'unes negociacions que es resisteixen, en cinc claus
Washington i Teheran confirmen que la majoria dels punts ja estan tancats, tot i que hi ha diferències en l’aixecament de sancions internacionals i l’entrega d’actius iranians a l’estranger, segons declaracions anònimes
Adrià Rocha Cutiller
Havia de ser qüestió d’hores; una cosa imminent. Aquest dissabte, el president nord-americà, Donald Trump, va anunciar després d’una conferència telefònica amb la majoria de líders de l’Orient Mitjà que l’acord amb l’Iran ja estava gairebé finalitzat. El seu secretari d’Estat, Marco Rubio, va assegurar que l’anunci es realitzaria aquest diumenge. Però res va passar.
Durant el matí d’aquest dilluns, Teheran ha confirmat que la majoria d’apartats de l’acord han sigut ja tancats, però que existeixen encara algunes diferències. «Però això no significa que la firma sigui imminent. No ho és, i ningú pot assegurar que així hagi de ser», ha dit aquest dilluns el portaveu de l’Iran en les negociacions, Esmaeil Baqaeí. A continuació desgranem les diferències que encara persisteixen entre Washington i la República Islàmica, en cinc claus:
En primer lloc, aquests són els punts que els dos països semblen haver acordat, sempre segons declaracions anònimes a la premsa (el contingut del document no ha sigut encara publicat ni compartit). Tant els EUA com l’Iran accepten donar un final al conflicte, arrencat el 28 de febrer amb l’assassinat sorpresa del llavors líder suprem, l’aiatol·là Ali Khamenei.
A canvi d’això, Washington es compromet a aixecar el seu bloqueig contra els ports iranians al golf Pèrsic i d’ Oman, i la República Islàmica –en principi, vegeu el ‘punt 4’– deixarà de mantenir tancat l’ estret d’Ormuz. En els últims dies ja algunes desenes de barcos, sobretot en direcció a la Xina, han aconseguit creuar la via marítima sense problemes. En el text de l’acord, segons fonts anònimes nord-americanes, l’Iran també es comprometrà per escrit a no desenvolupar la bomba atòmica.
A partir d’aquí, hi ha diversos punts de desacord encara vigents entre Teheran i Washingon. El primer de tots és una qüestió de temps: L’Iran reclama als EUA que aixequi sancions i retorni els actius iranians que durant les últimes dècades – a causa precisament d’aquestes sancions – han sigut congelats i bloquejats a l’estranger.
La Casa Blanca s’ha mostrat disposada a entregar aquests actius i aixecar sancions, però només si hi ha un acord nuclear sobre la taula, una cosa que de moment no ha passat. Segons fonts iranianes a la premsa, el que està sent negociat en l’actualitat és una possible entesa: una entrega d’actius i un aixecament de sancions per etapes, a mesura que els dos països vagin avançant en l’acord, que estarà dividit en tres fases.
La primera fase ha de ser el final de la guerra a tots els fronts. I això inclou el Líban, que malgrat l’alto el foc vigent continua sent diàriament castigada per un Israel que assegura que malgrat l’acord continuarà «exercint el seu dret a defensa pròpia». Durant les últimes setmanes, l’Exèrcit israelià ha seguit amb la seva campanya de bombardejos, evacuacions i atacs contra el sud del petit país mediterrani, en el qual han mort més de 3.000 persones des de l’inici de la guerra.
L’Iran vol incloure un punt en l’acord que obligui el Govern del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, a aturar en sec els seus atacs. Netanyahu ha assegurat públicament que no ho farà.
La segona fase, una vegada la guerra hagi parat, seria l’ obertura completa d’Ormuz, una cosa en què tant l’Iran com els EUA s’hi han mostrat d’acord. Hi ha, però, algunes diferències: Trump ha repetit en diverses ocasions que la via marítima obrirà sense restriccions.
Teheran assegura que el país persa en prendrà el control en el futur i adverteix que aquest control «tindrà un cost i un preu» per a qualsevol vaixell que vulgui creuar. Aquest punt és rebutjat tant per Washington com per tots els països del Golf.
«Tenim sobre la taula una cosa molt sòlida per aconseguir que l’estret obri. I, després, entrar en unes negociacions nuclears substancials i limitades en el temps. Espero que puguem aconseguir-ho... però si no, estem pensant alternatives», ha dit Rubio aquest dilluns.
Una vegada reobert Ormuz, EUA i l’Iran entrarien en un termini de 60 dies per aconseguir superar el gran escull en la seva relació: un acord nuclear que impedeixi que la República Islàmica desenvolupi la bomba atòmica. Washington, a més, vol que Teheran entregui els seus 440 quilos d’urani altament enriquit a nivells pròxims als necessaris per a l’arma nuclear.
El país persa, a través de filtracions anònimes, s’ha mostrat disposat a diluir o entregar part del seu urani, i a frenar el seu enriquiment durant els pròxims 10 anys. Però ha rebutjat taxativament desmantellar el seu programa d’enriquiment nuclear, una cosa que reclama els EUA.
Segons Washington, el termini per arribar a un acord atòmic serà finit: si no hi ha acord a l’estiu d’aquest any, llavors la guerra tornarà a rugir a l’Orient Mitjà.
