Itàlia activa la vigilància de l'ebola després d'hospitalitzar a dos viatgers d'Uganda amb febre
Dues persones amb simptomatologia febril són traslladades a l'Hospital 'Sacco' de Milà
Regió7
El Ministeri de Sanitat d’Itàlia va confirmar aquest dilluns l’activació de la vigilància sanitària, en relació amb el brot de virus de l’ebola declarat a la República Democràtica del Congo, sobre diverses persones arribades des d’Uganda en les últimes hores i l’hospitalització de dos d’aquests viatgers amb febre a Milà. “Dues persones amb simptomatologia febril han estat traslladades a l’hospital ‘Sacco’ de Milà, una estructura dotada dels nivells més elevats de biocontenció i de gestió de les malalties infeccioses d’alt risc”, va informar el Ministeri en un comunicat.
Les autoritats van precisar que tots dos pacients seran sotmesos a les proves diagnòstiques previstes en els protocols nacionals i internacionals, mentre que els membres de les seves famílies romanen sota vigilància sanitària preventiva. Així mateix, altres viatgers arribats recentment des d’Uganda estan sent sotmesos, “per precaució”, a avaluacions clíniques en centres hospitalaris d’alta especialització.
Evolució al Congo
L’alerta coincideix amb la confirmació aquest dilluns per part d’Uganda de dos nous casos d’ebola, cosa que eleva a set el nombre total de contagis detectats al país des que el passat 15 de maig es va declarar un brot a l’est de la República Democràtica del Congo (RDC). El brot, que es va declarar a la província congolesa d’Ituri, correspon a la soca Bundibugyo de l’ebola, la taxa de letalitat de la qual oscil·la entre el 30% i el 50% i per a la qual no existeix vacuna autoritzada ni tractament específic, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
El Govern italià, no obstant això, va insistir que el sistema nacional de preparació i resposta a les emergències infeccioses està “plenament operatiu”, amb tots els procediments activats, i que el risc al país europeu “continua sent molt baix”. “El Ministeri monitora constantment l’evolució de la situació relativa al virus de l’ebola en estreta connexió amb les regions, l’Institut Superior de Sanitat, les estructures hospitalàries de referència, les autoritats sanitàries nacionals i tots els organismes implicats”, s’afegeix al comunicat.
Alerta de l’OMS
La República Democràtica del Congo s’enfronta a una epidèmia d’ebola “extremadament greu i difícil”, va alertar dilluns el director de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que va demanar als països veïns que actuïn “immediatament”. “Estem intensificant les operacions amb caràcter d’urgència, però de moment l’epidèmia avança més ràpid que nosaltres”, va declarar Tedros Adhanom Ghebreyesus durant una reunió ministerial en línia organitzada pel Centre Africà per al Control i la Prevenció de Malalties. El director de l’OMS té previst viatjar dimarts a la República Democràtica del Congo.
Ajuda espanyola contra l’ebola
L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) ha reforçat el seu suport a la resposta internacional davant del brot d’ebola registrat a l’Àfrica oriental amb una ajuda d’1,2 milions d’euros destinats a la Federació Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja. Segons explica en un comunicat el Ministeri d’Afers Exteriors, uns 700.000 euros es destinaran al pressupost regular de la federació i altres 500.000 a la crida regional d’emergència llançada per l’organització per combatre el brot a la República Democràtica del Congo, Uganda i altres països veïns en risc. Aquesta crida d’emergència, activada el passat 20 de maig, preveu assistir tres milions de persones en àrees considerades d’alt risc de transmissió. El programa inclou accions de vigilància comunitària i rastreig de contactes, enterraments segurs i dignes, mesures de prevenció i control d’infeccions, accés a aigua, sanejament i higiene, promoció de la salut, suport psicosocial i activitats de comunicació de riscos.
La malaltia
L’ebola és una malaltia viral mortal que es transmet per contacte directe amb fluids corporals. Pot provocar hemorràgies greus i fallada multiorgànica. No existeix vacuna ni tractament per a la soca Bundibugyo responsable de l’actual brot, el dissetè que afecta aquest vast país de l’Àfrica central de més de 100 milions d’habitants. Els intents per frenar la propagació depenen principalment de les mesures de precaució i del ràpid rastreig de contactes. Però a les zones rurals de la RDC, “els familiars es llancen sobre els cossos, toquen els cadàvers i la roba dels difunts mentre organitzen rituals funeraris que reuneixen moltes persones”, va explicar la setmana passada a l’AFP Jean Marie Ezadri, líder de la societat civil a Ituri. Habitants de la província d’Ituri, a la República Democràtica del Congo, on es troba l’epicentre del brot d’ebola, van assaltar un hospital exigint el cos d’un líder religiós mort a causa del virus, segons van informar aquest dilluns les autoritats. La setmana passada, diverses persones van incendiar unes carpes utilitzades per aïllar pacients d’ebola a l’hospital de Rwampara, després que es prohibís a la família d’un difunt endur-se el cos per enterrar-lo, pel risc de contagi.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central