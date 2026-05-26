L’onada de calor deixa set morts a França
Els termòmetres podran assolir aquesta setmana els 39 °C a Bordeus, els 35 °C a París i, en zones com Nantes o Brest, els 34 °C
Leticia Fuentes
França s’enfronta a una onada de calor inèdita. Les autoritats s’han vist obligades a activar l’alerta taronja en vuit departaments, després que les altes temperatures hagin causat “set morts”, entre elles “cinc ofegaments”, segons va informar aquest dimarts la portaveu del govern, Maud Bregeon.
“S’han registrat set morts directament o indirectament relacionades amb la calor, incloent-hi almenys cinc ofegaments, així com defuncions vinculades a la calor extrema durant esdeveniments esportius”, va informar Bregeon durant una entrevista a TF1. Pel que fa a aquesta última mort, es tracta d’una dona que participava en una prova esportiva de ‘Hyrox’ a Lió.
Davant del risc, el Ministeri d’Esports francès no descarta interrompre esdeveniments esportius durant aquesta setmana, en la qual es preveu que els termòmetres continuïn pujant fins a arribar als 39 °C a Bordeus, els 35 °C a París i, en zones com Nantes o Brest, els 34 °C. Per això, el nivell d’alerta taronja es mantindrà durant els pròxims dies a Finisterre, Morbihan, Manche, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée i Loire-Atlantique. Altres vint departaments també romandran en alerta groga, a la meitat occidental del país, incloent-hi París i la seva perifèria interior, el Roine i l’Isère. “Al final de la nit, les temperatures solen superar els 20 °C a la costa oest del país, amb valors propers als 25 °C a l’extrem de Bretanya i a la costa basca”, alerten des de Meteo-France.
Les escoles també pateixen la xafogor. A les portes del final de curs, el Ministeri d’Educació Nacional va enviar “instruccions operatives” als directors de centres educatius i responsables d’institucions per adaptar els centres a aquesta situació, obligant a prioritzar l’ús d’aules amb ombra, mantenir les persianes abaixades i permetre que els alumnes surtin de les aules per beure aigua. A més, en aquestes mateixes directrius s’insta les escoles, instituts i centres de batxillerat a reduir o cancel·lar les activitats físiques i les sortides durant les hores de més calor.
Cop de calor als trens
L’onada de calor també ha afectat les línies de tren, provocant aquest dilluns incidències en el trajecte entre París i Niça. Durant el recorregut, alguns passatgers van quedar atrapats a les vies durant gairebé 4 hores. Els vagons no estaven climatitzats, de manera que els passatgers van haver d’abandonar el tren per poder respirar. “Allà dins és un autèntic forn”, criticava un jove a les xarxes socials.
Les autoritats franceses ja han mostrat la seva preocupació per aquest fenomen, i el primer ministre va comunicar que dijous vinent presidirà una reunió interministerial per abordar la preparació dels serveis estatals per fer front a l’actual onada de calor.
Segons els experts del país, el responsable d’aquesta situació és una cúpula de calor procedent del nord d’Àfrica que actualment cobreix gran part d’Europa occidental, provocant aquestes temperatures excepcionalment altes per al mes de maig, que ja baten tots els rècords registrats.
