El coet Blue Origin de Jeff Bezos explota després d’una “anomalia” durant una prova a Florida
Blue Origin confirma que no hi ha ferits després de l’explosió de New Glenn, un coet “gegant i reutilitzable”, durant una prova estàtica a Cap Canaveral
EP
Un coet pertanyent a l’empresa aeroespacial del magnat Jeff Bezos, Blue Origin, ha patit una explosió mentre es duia a terme una prova en una plataforma de llançament a Cap Canaveral, a l’estat de Florida, al sud-est dels Estats Units. “S’ha produït una anomalia durant la prova d’encesa estàtica d’avui”, ha indicat l’empresa en un missatge publicat a les xarxes, en el qual ha assegurat que “s’ha comprovat que tot el personal es troba fora de perill”.
Per la seva banda, Bezos ha indicat que, tot i que “és massa aviat” per conèixer la causa del que ha passat, ja s’hi està treballant per esbrinar-la. “Ha estat un dia molt dur, però reconstruirem el que calgui i tornarem a volar. Val la pena”, ha conclòs Bezos en relació amb aquest succés ocorregut a Cap Canaveral, zona considerada com un dels principals centres per a les activitats espacials nord-americanes.
Concretament, es tracta del New Glenn, un coet “gegant i reutilitzable” dissenyat per l’empresa Blue Origin, que recentment va anunciar els seus plans de reprendre els vols després que una fallada registrada durant el tercer vol del coet provoqués l’obertura d’una investigació per part de l’Administració Federal d’Aviació.
Un cop coneguts els fets, el director de la NASA, Jared Isaacman, ha assenyalat en un missatge a les xarxes que “els vols espacials no perdonen” i que “desenvolupar una nova capacitat de llançament de gran tonatge és extraordinàriament difícil”. Per això, s’ha compromès a col·laborar amb els seus “socis” per “donar suport a una investigació exhaustiva d’aquesta anomalia, avaluar les repercussions a curt termini en les missions i tornar a llançar coets”.
