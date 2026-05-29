Dos ferits en impactar un dron rus en un edifici residencial a Romania
El Ministeri de Defensa romanès emmarca el succés en la represa dels bombardejos de Rússia contra Ucraïna “a les proximitats de la frontera fluvial amb Romania”
EFE
Un dron rus va impactar la matinada d’aquest divendres contra un edifici d’apartaments a la ciutat romanesa de Galați, prop de la frontera amb Ucraïna, desencadenant un incendi que va causar ferides lleus a dues persones, segons van informar les autoritats del país balcànic.
Segons va indicar a les xarxes socials la Inspecció General de Situacions d’Emergència de Romania, el dron va impactar al desè pis de l’edifici d’habitatges i la seva càrrega explosiva va detonar completament, cosa que va obligar a evacuar unes 70 persones.
Els bombers desplaçats al lloc dels fets van aconseguir extingir el foc. Els ferits van ser traslladats a un hospital proper.
“No hi va haver víctimes mortals (...) Els residents continuen evacuats fins que els tècnics finalitzin les inspeccions, inclosa l’estructura de l’edifici”, va declarar el cap del Departament per a Situacions d’Emergència (DSU), Raed Arafat, al portal digi24.ro.
Abans de l’impacte, es va emetre una alerta d’emergència després de detectar-se drons propers a l’espai aeri romanès i dos avions de caça F-16 van enlairar-se a les 01.19 hora local (22.19 GMT de dijous) des de la base militar de Fetesti, segons va informar el Ministeri de Defensa romanès. “Els pilots de les aeronaus tenien autorització per atacar objectius durant tot el període d’alerta”, va afegir.
Un helicòpter de la Força Aèria romanesa va donar suport a les operacions, mentre que un equip d’investigadors especialitzats en explosions es va desplaçar al lloc dels fets. El Ministeri de Defensa ja havia informat prèviament sobre un atac nocturn de Rússia amb drons contra Ucraïna.
La ciutat de Galați està situada a la riba del Danubi, prop de les fronteres amb la República de Moldàvia i Ucraïna.
