El Papa farà servir dos 'papamobils' i tres vehicles elèctrics durant la visita a Espanya
El primer vehicle de blindatge transparent va arribar diumenge a l'aeroport del Prat
ACN
El papa Lleó XIV utilitzarà dos 'papamòbils' -l'automòbil amb blindatge transparent que utilitza en els trajectes multitudinaris durant els viatges oficials- i tres vehicles elèctrics durant la visita a Espanya, segons ha anunciat la Conferència Episcopal Espanyola. Un dels dos 'papamòbils' ja va arribar ahir diumenge a l'aeroport del Prat. Un cop acabi l'etapa a Barcelona serà traslladat a Tenerife. L'altre es preveia que arribés a Madrid des de Roma. Un cop acabi l'etapa a la capital espanyola, viatjarà a Gran Canària. Efectius de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai són els encarregats de traslladar els vehicles entre les diferents ciutats, en coordinació amb l'organització del viatge i els responsables de seguretat del Vaticà.
Pel que fa als tres vehicles elèctrics, es tracta de tres unitats tipus 'buggy' per als actes de dimensions més reduïdes. Un es fabrica a Madrid, un altre el modifiquen directament a les Canàries i el tercer ha d'arribar a Barcelona des de Roma.
El viatge del pontífex a Espanya tindrà lloc del 6 al 12 de juny a Madrid, Barcelona i les Illes Canàries.
