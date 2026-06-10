Què està passant a Belfast? Claus de l’onada de violència contra els immigrants a Irlanda del Nord
El detonant de l’episodi de violència va ser l’atac amb arma blanca del 8 de juny
Montse Martínez
Un refugiat sudanès, sol·licitant d’asil, va protagonitzar dimarts un greu atac contra un ciutadà a Belfast en clavar-li diverses vegades una arma blanca al cap. La indignació ciutadana, alimentada per l’extrema dreta, va derivar la matinada de dimecres en incidents als carrers de la localitat, amb vehicles i edificis en flames i actes d’assetjament i humiliació contra famílies immigrants alienes al succés violent. A continuació, les claus d’un episodi violent en què conflueixen diversos elements.
El detonant
El detonant de l’episodi de violència als carrers de Belfast va ser l’atac amb arma blanca ocorregut el 8 de juny, en què un home d’uns 40 anys va patir ferides molt greus al cap, al coll i als ulls provocades per un home sudanès de 30 anys, sol·licitant d’asil. La brutalitat de l’agressió es va escampar per les xarxes socials com la pólvora, provocant una profunda indignació ciutadana.
Les autoritats, que han descartat una motivació terrorista, van detenir l’agressor, que ha comparegut davant del jutge acusat d’intent d’assassinat, entre altres delictes. Va ser un veí, Maitiu Mag Tighearnan, qui va aconseguir reduir l’atacant després de colpejar-lo diverses vegades amb un pal. La víctima continua en estat greu.
Disturbis violents contra immigrants
La brutalitat de l’atac, enregistrat en imatges i difós a les xarxes socials, va facilitar que grups antiimmigració fessin una crida a sortir al carrer. El que va començar com una protesta va derivar en actes violents contra el mobiliari urbà —es van cremar vehicles i autobusos— i contra la població immigrant resident a la ciutat nord-irlandesa.
Diverses famílies de minories ètniques van abandonar les seves cases espantades davant les amenaces d’agressió de grups exaltats.
El paper de l’extrema dreta
Les autoritats han constatat que l’extrema dreta va tenir un paper determinant en la mobilització i amplificació de les protestes. Diversos mitjans i responsables polítics nord-irlandesos han assenyalat específicament que figures com Tommy Robinson van difondre missatges sobre el cas a les xarxes socials i van contribuir a convertir l’apunyalament en un «esdeveniment desencadenant» per a la mobilització antiimmigració, segons informa el diari The Guardian.
El magnat Elon Musk també ha contribuït a amplificar el debat sobre les manifestacions a les xarxes socials.
Condemna política
La primera ministra d’Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, va qualificar els atacs contra immigrants de «matonisme» i «covardia».
La ministra de Justícia, Naomi Long, va afirmar que el crim original està sent utilitzat per justificar violència racista.
El primer ministre britànic, Keir Starmer, va condemnar tant l’apunyalament com els disturbis posteriors.
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