Marius Borg, el fill de Mette-Marit de Noruega, condemnat a quatre anys de presó per dues violacions i una agressió
El tribunal d’Oslo ha condemnat el fill gran de la princesa hereva per dues violacions, maltractament i altres delictes, tot i que l’ha absolt de dues altres acusacions
Laura Estirado
La monarquia noruega acaba de rebre un dels cops més delicats dels darrers anys. El Tribunal de Districte d’Oslo ha condemnat aquest dilluns a Marius Borg Høiby, el fill gran de la princesa hereva Mette-Marit de Noruega, a quatre anys de presó per diversos delictes, entre els quals dues violacions i una agressió, tot i que l’ha absolt de dues altres acusacions de violació. La sentència posa fi, almenys en primera instància, a un procés judicial d’enorme repercussió pública que ha mantingut el país pendent dels tribunals i ha tornat a situar a la casa reial al centre d’una tempesta mediàtica.
Borg, de 29 anys, no és príncep, no té títol reial, no forma part oficialment de la institució i no exerceix funcions públiques. Tot i això, el seu cas afecta de ple la Corona perquè és el fill de la futura reina consort i ha crescut durant anys en l’entorn més íntim de la família hereva. Aquesta posició ambigua —fora de la línia successòria, però dins del cercle familiar de palau— explica per què un procés penal contra una persona sense paper institucional ha acabat convertint-se en una crisi d’imatge per a la casa reial noruega.
Una condemna que esquitxa el palau
La sentència ha estat unànime. Segons la premsa noruega, el tribunal ha considerat provat que Marius Borg va cometre dues violacions contra dones que dormien, conegudes en el procediment com "la dona de Skaugum i la dona d’Oslo". L’acusat, que no va ser present físicament a la sala i va seguir la lectura per videoconferència des de la presó d’Ila, havia negat la seva responsabilitat penal en tots els càrrecs de violació. La justícia, però, l’ha condemnat per dos d’ells i l’ha absolt de dos altres: els relacionats amb "la denominada dona de Lofoten i la dona de l’hotel".
La sentència també el condemna per maltractament a la seva exparella Nora Haukland, una acusació que ell havia negat. El tribunal entén que va quedar provat que Borg va exercir violència contra ella i que Haukland tenia motius reals per témer nous episodis violents. A més, el fill de Mette-Marit haurà de pagar 640.000 corones noruegues en concepte d’indemnització a diverses perjudicades, entre elles Nora Haukland, la dona de Skaugum, la dona de Frogner i la dona d’Oslo.
El cas havia arribat a judici amb una acusació molt més àmplia: 40 delictes, entre els quals quatre presumptes violacions, agressions, amenaces, incompliments d’ordres d’allunyament i càrrecs relacionats amb les drogues. La Fiscalia havia demanat set anys i set mesos de presó, mentre que la defensa sol·licitava l’absolució dels delictes sexuals i una pena menor pels fets que el mateix Borg sí que havia admès, com el transport de 3,5 quilos de marihuana, agressions i amenaces.
Una vida d’excessos
Durant el judici, celebrat entre febrer i març, va sortir a la llum una vida marcada pels excessos. Borg va parlar a la sala de la seva necessitat de reconeixement des de la infància, després de créixer sota una exposició pública derivada de la relació de la seva mare amb el príncep hereu Haakon. També va reconèixer una etapa de «moltes relacions sexuals, moltes drogues i molt alcohol».
La seva defensa va insistir en l’enorme desgast personal i mediàtic del procés, mentre que ell va arribar a afirmar que la pressió pública l’havia convertit en "un monstre" i en "l’objectiu de l’odi" de Noruega.
L’origen de l’escàndol es remunta a l’agost de 2024, quan Marius Borg va ser detingut com a sospitós d’haver agredit la seva aleshores parella a Oslo. A partir d’aquella investigació inicial, el cas es va ampliar amb nous testimonis i amb l’anàlisi de telèfons i ordinadors. El que va començar com una denúncia per violència va acabar derivant en un dels procediments penals més sensibles de la història recent de la família reial noruega.
L’impacte en Mette-Marit i en la Corona noruega
La condemna arriba, a més, en un moment especialment vulnerable per a Mette-Marit. La princesa hereva pateix una malaltia pulmonar crònica i el seu estat de salut s’ha deteriorat en els darrers mesos. Borg havia sol·licitat quedar en llibertat provisional al·legant precisament la situació mèdica de la seva mare, però els tribunals van rebutjar la petició. Aquesta dimensió familiar ha afegit pressió emocional a un cas ja de per si explosiu per a la institució.
La pregunta que ara plana sobre Noruega no és només què passarà amb el futur judicial de Marius Borg, sinó com afectarà aquesta condemna a la confiança ciutadana en la monarquia. El rei Harald ha reduït la seva activitat per edat i salut, la reina Sònia també ha tingut problemes mèdics, i el pes institucional recau cada vegada més sobre el príncep Haakon, Mette-Marit i la princesa Ingrid Alexandra. En aquest context, la condemna del fill de la princesa hereva reobre el debat sobre la fragilitat d’una corona fins ara percebuda com a discreta, estable i propera.
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