El G7 saluda un acord de pau que ha de garantir l’"estabilitat mundial"
Trump es vanta de l’acord amb Teheran i apunta a buscar la pau a Ucraïna / El conflicte de l’Orient Mitjà marca l’inici de la cimera d’Évian
Leticia Fuentes
"La cimera del G7 se celebra en un moment crucial", va avançar António Costa, president del Consell Europeu, tot just aterrar a Évian, a la vora del llac Léman (Ginebra), on ahir arrencava la cimera del G7 marcada per l’acord assolit entre l’Iran i els Estats Units per posar fi a la guerra de l’Orient Mitjà.
"Les decisions que prenguem aquí enviaran un clar senyal sobre la nostra voluntat d’actuar, cooperar i defensar els principis que sustenten l’estabilitat global", va insistir Costa davant la premsa. Una opinió compartida per l’amfitrió d’aquesta trobada, el president francès, Emmanuel Macron, que va aplaudir l’"esforç diplomàtic" de les últimes hores, tot i que es va mostrar caut a l’hora d’avaluar les conseqüències d’aquest pacte que s’haurà d’oficialitzar aquest divendres a Ginebra. "L’objectiu serà veure les conseqüències d’aquest acord, suport per al Líban, l’obertura duradora d’Ormuz i sens dubte la conclusió d’un pacte sobre les activitats nuclears i balístiques de l’Iran", va afirmar.
Reobertura sense peatges
Aquest pacte hauria de permetre la reobertura urgent de l’estret d’Ormuz i amb això la represa del trànsit marítim, a més de l’impacte directe "en el preu del petroli en les pròximes setmanes", va dir Macron. Tot i que s’haurà de desenvolupar "sense restriccions ni peatges" per garantir l’estabilitat regional i l’economia mundial, van insistir els líders.
Les mirades, no obstant, estaven realment posades en Donald Trump, que va ser l’últim a arribar a la cimera per trobar-se en primer lloc amb Macron. Évian era el lloc escollit pel president nord-americà per trencar el silenci després de signar l’acord electrònicament. "Divendres, l’estret d’Ormuz estarà completament obert", va anunciar Trump. "Estem treballant molt bé amb l’Iran, que ja no està governat per les mateixes persones. [...] L’Iran mai tindrà una bomba nuclear", va afegir el president nord-americà.
Trump va aprofitar per deixar clar davant Macron que no necessita "molta ajuda" per reobrir l’estret, tot i que va valorar de manera positiva l’enviament de vaixells militars. Unes declaracions que desdiuen en part les del president francès, que hores abans va afirmar que el seu Govern es prepara per desplegar el portaavions Charles de Gaulle en els pròxims "dos o tres dies per garantir la reobertura pacífica de l’estret d’Ormuz". A més d’enviar experts en desactivació d’explosius, presumiblement per a la retirada de mines de l’estret.
La guerra d’Ucraïna també figura entre els principals temes d’aquesta trobada. Sobre això, Trump va confirmar que diumenge passat "va mantenir converses molt productives amb el president [Volodímir] Zelenski i el president [Vladímir] Putin". Segons Donald Trump, els líders rus i ucraïnès estan "disposats" a aquestes possibles negociacions sota els auspicis de l’Administració nord-americana. "Cada setmana moren 25.000 persones, la majoria soldats. Això no hauria d’estar passant", va dir, i va explicar que, ara que la situació a l’Orient Mitjà s’havia calmat, podria "treballar en aquest assumpte".
La macroeconomia constitueix un altre dels grans eixos de preocupació de la trobada. En aquest marc, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va oferir una roda de premsa durant la jornada, en la qual va mostrar la seva preocupació pels "desequilibris globals".
"Tots ens enfrontem a problemes de sobrecapacitat i control de les exportacions de minerals crítics. Junts, comptem amb l’envergadura i les aliances necessàries per abordar-los", va explicar.
Amb aquesta trobada, França ha buscat ampliar l’abast del G7 més enllà dels seus set integrants: Alemanya, el Canadà, França, Itàlia, el Japó, el Regne Unit i els EUA.
Zelenski arribarà avui per participar en una sessió dedicada a la guerra a Ucraïna, i els líders àrabs ho faran per continuar el debat sobre l’Iran. A més, està prevista l’assistència dels líders del Brasil, Egipte, l’Índia, Kenya i Corea del Sud.
Executius tecnològics
No només política, la tecnologia i la intel·ligència artificial també ocuparan un espai en l’agenda d’aquesta cimera. El conseller delegat d’OpenAI, Sam Altman; el director executiu d’Anthropic, Dario Amodei, i Arthur Mensch, fundador de l’europea Mistral AI, participaran en un dinar de feina centrat en la protecció dels menors en l’entorn digital.
Évian és una petita ciutat termal de només 9.000 habitants, acostumada, no obstant, a ocupar un lloc destacat en l’escena internacional. El 18 de març del 1962, la ciutat va donar nom a unes negociacions molt conegudes: els Acords d’Évian. Després de converses tenses entre França i el Govern Provisional de la República Algeriana (GPRA), el text va marcar l’inici de l’alto el foc i, en els mesos següents, la independència d’Algèria.
Quatre dècades més tard, el 2003, Évian es va tornar a convertir en el centre de la política internacional a l’acollir el G8, antic nom del G7 abans de la suspensió de Rússia el 2014. Aquest any, una vegada més, la localitat ha sigut escollida per organitzar la reunió, en gran mesura per la seva ubicació estratègica.
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