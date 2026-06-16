Presó provisional per a tres dels detinguts per la mort de la jove llançada sense corda de puenting al Brasil
La víctima va caure des d’uns 40 metres d’alçada sense l'equip de seguretat pertinent
El jutge brasiler Henrique Stahlberg Natal ha decretat presó provisional per a tres instructors acusats d’homicidi amb dol eventual per la mort d’una jove de 21 anys durant un salt de rope jump sense cordes de seguretat, en un pont de la ciutat de Limeira, a l’interior de l’estat de São Paulo.
La decisió del magistrat contra Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves i Maicon Fernandes Cintra, detinguts dissabte per la mort de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, es va decretar davant indicis que els acusats van intentar abandonar el lloc de l’accident i podrien interferir en les investigacions. De fet, diversos testimonis assenyalen que es van canviar de roba després de l’accident mortal.
Accident tràgic
Una jove de 21 anys va morir aquest dissabte al Brasil després d’haver estat llançada des d’un pont per fer un salt al buit, però sense corda de seguretat, segons va informar diumenge la policia.
En vídeos difosos a les xarxes socials, es veu dos homes que sostenen la jove per damunt dels seus caps abans de llançar-la des del pont Squelette, a l’estat de São Paulo, mentre diversos testimonis criden: “Nois, la corda!”.
Homicidi amb dol eventual
“L’equip de seguretat no estava ben subjectat en el moment del salt. La víctima no va sobreviure a la caiguda”, va explicar la policia en un comunicat enviat a l’AFP. I als vídeos es pot observar que no van lligar la víctima abans de llançar-la.
Tres homes van ser detinguts per “homicidi amb dol eventual”, és a dir, per possible imprudència conscient. Les autoritats van precisar que han obert una investigació. Segons els mitjans locals, la víctima, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, va caure des d’uns 40 metres d’alçada.
Poc abans de la seva mort, va publicar a Instagram una imatge amb el text: “Qui és el boig que m’ha deixat venir a saltar d’un pont???”. Vídeos més antics de salts des d’aquest mateix pont, organitzats per l’empresa Entre Cordas, mostren els participants assegurats amb una corda gruixuda al voltant de la cintura abans de ser llançats al buit.
No es tracta de la modalitat de puenting clàssic, sinó de “rope jumping”, una variant que utilitza una corda més rígida. Els saltadors no reboten després d’assolir el punt més baix, sinó que es balancegen endavant i enrere com un metrònom.
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Presó comunicada i sense fiança per als dos detinguts pel crim de la Baells
- Ha mort Leo Boixader, qui va ser bibliotecària de Berga durant 35 anys
- El Puig-reig remunta el derbi i és nou equip de Primera Catalana
- Moren el youtuber Gaspi i el cantant Oliver Tree en un accident d’helicòpter a Rio de Janeiro