Trump adverteix que si l’Iran aconsegueix una arma nuclear patirà «conseqüències terribles» i llança un dard a Netanyahu: «Sense mi, Israel no existiria»
El president nord-americà veu factible assolir un pacte definitiu amb Teheran en el termini marcat de 60 dies
Leticia Fuentes
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a celebrar aquest dimarts durant la cimera del G7 un acord «molt important» i «just» amb l’Iran, mentre que ha considerat que la guerra al Líban és un mal «menor» en aquest conflicte. El republicà ha considerat factible aconseguir un pacte definitiu amb Teheran en el termini de 60 dies que s’han marcat les dues parts sobre el programa nuclear i l’aixecament de les sancions.
El dirigent nord-americà s'ha reunit als marges del G7 amb l’emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, i el president dels Emirats Àrabs Units, Mohamed bin Zayed al Nahyan, i ha abordat amb tots dos els últims avenços en el conflicte, especialment sobre la situació interna a l’Iran.
«El termini és d’uns 60 dies. Crec que es complirà més o menys segons el previst. Les dues parts hem estat implicades en el procés. Crec que volen arribar a un acord. L’Iran vol fer-ho, necessita tornar a l’activitat normal», ha apuntat Trump, abans d’insistir que el memoràndum d’entesa acordat amb la República Islàmica recull que «l’Iran no tindrà una arma nuclear» i que l’estret d’Ormuz estarà obert «lliure de peatges» més enllà dels 60 dies.
«L’Iran no tindrà mai una arma nuclear; no la desenvoluparà, no la comprarà ni hi farà res», ha sentenciat el nord-americà. En cas contrari, «patiran conseqüències terribles», ha promès: «Es desfermarà l’infern sobre ells; no ho permetran».
Al contrari del que va manifestar quan va iniciar la guerra, el cap de la Casa Blanca ha declarat que no desitjava que el règim iranià fos enderrocat, i que aquests canvis realitzats han estat «racionals, forts i intel·ligents» per al país, malgrat mostrar cert escepticisme: «No crec en els canvis de règim (...) mai funcionen».
«Suposo que tenim un canvi de règim; el primer grup de líders és mort, igual que l’últim. Part del tercer també. Avui negociem amb gent molt racional, forta i intel·ligent. No estan radicalitzats», ha afegit. Sobre la reconstrucció de l’Iran, el mandatari ha estimat que portaria «molts anys», alhora que ha reafirmat el desig dels Estats Units d’obtenir l’urani enriquit de l’Iran com a part d’un futur acord.
Trump llança una advertència a Nethanyahu
En un atac de sinceritat propi de Trump, el president ha declarat haver expressat el seu descontentament al primer ministre israelià, Binyamín Netanyahu, després dels recents atacs israelians contra Beirut i els suburbis del sud de la capital libanesa. «No m’agrada el recent bombardeig israelià dels suburbis del sud», ha afirmat, afegint que Israel hauria de deixar que Síria s’encarregui de l’amenaça que representa Hezbolá.
Fins ara, l’amistat entre tots dos dirigents gaudia de bona salut. Tanmateix, Trump considera que el líder israelià ha de fer-se «més responsable respecte» de la situació al Líban; «He tingut una relació excel·lent amb Bibi, però ara ha de ser més responsable pel que fa al Líban. No estic satisfet amb la manera com Israel s’ha comportat amb el Líban i amb Hezbolá».
No content amb això, el mandatari nord-americà ha llançat un dard a Israel: «Sense els Estats Units, Israel no existiria. Sense mi, Israel no existiria. Perquè cap altre president va estar disposat a fer el que jo vaig fer».
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