Prop de 400 gats rescatats a Vietnam d’una xarxa de comercialització per al consum humà
Els animals eren venuts a un preu de 2,80 dòlars el quilo i es venien per tot el país
Prop de 400 gats vius, diversos dels quals robats als seus cuidadors, van ser rescatats a la ciutat vietnamita de Ho Chi Minh durant un operatiu policial que va desmantellar una xarxa criminal que comercialitzava la carn d’aquests animals al país. El Zoo de Saigon ha difós aquest dimecres fotografies de gats rescatats durant la batuda de la setmana passada, que va acabar amb la detenció de nou persones, les quals van confessar haver capturat amb trampes centenars de gats en els últims tres anys, segons un informe de la Policia de Ho Chi Minh.
Dijous passat, els agents de seguretat van irrompre en un aparcament de la ciutat, on van trobar 45 gàbies que contenien els 400 gats vius, a més de quatre caixes en què hi havia altres 80 felins morts i conservats en gel. Almenys dues vegades per setmana, segons la investigació preliminar, la banda venia un lot de gats que es pagaven a un preu proper als 2,80 dòlars per quilo. Després, els animals eren traslladats a diversos punts del país.
Per la seva banda, el Zoo de Saigon està difonent diàriament a Facebook imatges dels animals rescatats, bona part dels quals estan sota la seva protecció, per ajudar que es retrobin amb els seus cuidadors. En aquest sentit, l’ONG Humane World for Animals va explicar en un comunicat que 40 gats ja han estat reclamats pels seus propietaris i prop de 260 continuen sota custòdia policial, incloent-hi diversos nascuts després del rescat i algunes femelles prenyades.
Segons l’organització, diversos dels gats requisats han mort en els últims dies, mentre que molts dels que continuen vius es veuen prims i febles. «La trista realitat d’aquest comerç és que, cada mes, milers de gats són robats, traficats i sacrificats per la seva carn a tot el país, i el destí de la majoria és acabar en un escorxador o en un restaurant per ser sacrificats i consumits», va dir Phuong Pham, directora nacional de l’ONG.
Segons Humane World for Animals, el consum humà de carn de gat també continua vigent en altres països d’Àsia, i a la Xina quatre milions de felins són sacrificats cada any. La Xina i el Vietnam són els països on es concentra el major volum de consum de gossos i gats, associat històricament a pràctiques tradicionals i creences culturals. A escala global, s’estima que aquesta pràctica afecta milions d’animals en aquesta regió. En el cas de Corea del Sud, el consum de carn de gos o gat formava part de la gastronomia, però en els últims anys el país ha implementat lleis de prohibició progressiva i el tancament de granges i restaurants a causa del canvi cultural i la demanda de controls pel benestar animal. Hi ha focus aïllats o de caràcter molt minoritari en algunes parts de l’Àfrica Central, així com en zones molt específiques de l’Índia i Taiwan. La carn de gos es venia a principis del segle passat fins i tot a la mateixa França.
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