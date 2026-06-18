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Trump firma a Versalles l’acord d’alto el foc amb l’Iran

La signatura s'ha avançat per poder reobrir abans l'estret d'Ormuz

El president dels Estats Units, Donald Trump, durant la roda de premsa posterior a la cimera de l'OTAN celebrada a la Haia

El president dels Estats Units, Donald Trump, durant la roda de premsa posterior a la cimera de l'OTAN celebrada a la Haia / Albert Cadanet

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ACN

Barcelona

El president dels EUA, Donald Trump ha signat aquesta nit l'acord d'alto el foc amb l'Iran. Tot i que la signatura estava prevista aquest divendres a Suïssa, Trump ha formalitzat la signatura en el marc de la cimera del G-7, celebrada a Évian, durant un sopar al Palau de Versalles, acompanyat del president de França, Emmanuel Macron.

L'acord inclou catorze punts, entre els quals: la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Ormuz, la fi de les sancions dels EUA a l'Iran, el desemborsament de 300.000 milions de dòlars per a la reconstrucció del país persa, i el compromís que Teheran dilueixi les seves reserves d'urani enriquit.

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