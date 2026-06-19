Tres detinguts per agredir sexualment una jove durant les festes de Moros i Cristians a Elda
La víctima denuncia a la Policia que mantenia relacions consentides amb un dels joves quan dos amics seus van entrar i la van forçar a mantenir relacions sexuals amb tots tres
P. Cerrada / J. A. Martínez
La Policia Nacional ha detingut a Elda (Alacant) dos joves de 20 anys i un de 25 acusats d’una presumpta violació en grup d’una noia de 25 anys durant les festes de Moros i Cristians celebrades a finals del mes de maig passat, segons han confirmat a aquest diari fonts pròximes al cas.
Els fets van ser denunciats el passat 6 de juny i els tres joves investigats han estat detinguts aquesta setmana per la Policia Nacional a Elda. Els arrestats, defensats pels advocats Francisco González, Ignacio Gally i María Moreno, han negat les acusacions i han quedat en llibertat provisional després de la seva detenció i compareixença a les dependències policials. Ara serà el jutjat qui continuarà la instrucció de les diligències.
La presumpta agressió sexual en grup va tenir lloc la nit del 29 de maig, en ple desenvolupament de les festes de Moros i Cristians. La Policia Nacional i el jutjat de guàrdia d’Elda van ser alertats des de l’hospital després d’atendre una jove que assegurava haver estat víctima d’una agressió sexual, fet que va activar el protocol previst per a aquest tipus de delictes contra la llibertat sexual.
La Policia Nacional es va desplaçar fins al centre hospitalari, on la víctima va explicar que havia estat amb uns amics a les festes i que posteriorment es va desplaçar al domicili d’un conegut acompanyada de dues persones més. Un cop a la casa, segons la seva versió, li van proposar mantenir relacions sexuals tots junts, però ella s’hi va negar.
La jove sí que va mantenir relacions consentides amb un dels joves en una caravana estacionada dins d’un xalet i, quan es trobaven sols, van entrar els altres dos joves. Ella afirma que va ser obligada a mantenir relacions sexuals amb tots tres.
La denunciant assegura que no recorda amb precisió tot el que va passar perquè havia begut alcohol. Tot i que inicialment no va voler presentar denúncia, la Policia Nacional va contactar posteriorment amb ella i el passat 6 de juny va formalitzar la denúncia i va aportar l’informe mèdic d’assistència.
Fonts pròximes a la defensa han assenyalat que s’ha aportat una gravació que demostraria que els fets no van succeir tal com es recull en la denúncia presentada.
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