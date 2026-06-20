Entrevista | Amy Wallace Periodista d'investigació
"Virginia Giuffre es va endur els noms del cas Epstein a la tomba"
Quatre anys d’investigació i el testimoni de la difunta Virginia Giuffre reconstrueixen una infància marcada pels abusos i l’abandonament que la van convertir en víctima de la xarxa d’explotació sexual de Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell
La seva història va ser publicada en el llibre "La chica de nadie" (Planeta), gràcies a la revisió de documents legals, registres de vol i declaracions jurades de la periodista d'investigació, Amy Wallace
Laura Estirado
Amy Wallace, periodista d’investigació amb treballs a The New Yorker, Vanity Fair i Los Angeles Times, va passar quatre anys escoltant Virginia Roberts Giuffre, revisant documents legals, registres de vol i declaracions jurades per donar forma a ‘La chica de nadie’ (Planeta), les devastadores memòries de la principal denunciant de Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell. El llibre no arrenca amb els vols privats ni a la mansió de Palm Beach, sinó molt abans, en una infantesa plena d’abusos, por i abandonament (el seu propi pare, un amic seu a qui, segons relata, va ser entregada, un centre d’internament on la humiliació era el mètode i un depredador que la va captar en limusina quan tenia 15 anys...): «Això és el que li passa a una nena quan es converteix en una presa», assenyala Giuffre.
Quan la Virginia no parlava d’Epstein, ni dels tribunals, ni del trauma, com era?
Era molt divertida, afectuosa i generosa. Sempre volia fer regals. Quan vaig anar a viure amb la seva família a Austràlia, vam anar a una botiga de segona mà i em va comprar un anell per 50 cèntims. He intentat portar-lo en totes les entrevistes [l’ensenya per la pantalla, és argentat, en forma de rosa]. Li encantaven els animals, i en va tenir de tota mena al llarg de la vida. Era molt fàcil d’estimar.
Quin va ser el moment més difícil durant l’escriptura del llibre?
Veure-la plorar pel que m’explicava. Escriure era la meva feina, investigar era la meva feina, però sentir-la reviure tot això va ser molt difícil. Hi havia moments en què l’únic que podia fer era ser allà, al costat d’ella.
Aquells anys va témer per la seva vida?
Sí, sens dubte. El primer cop que ens vam veure en persona va ser a París, el 2021. Havia de declarar contra Jean-Luc Brunel, un dels associats d’Epstein. Quan vam arribar, va canviar d’hotel perquè no creia que el que havia reservat fos segur. Sempre intentava allotjar-se en llocs amb mesures de seguretat. Tenia motius per preocupar-se per la seva vida. Em va parlar més d’un cop d’amenaces, de casa destrossada, de missatges que venien a dir-li que, si no parava, li farien mal.
Per què creu que va continuar endavant, fins i tot amb por?
No puc respondre amb certesa per ella, però sí que puc dir que la Virginia i jo vam parlar de suïcidi. Sempre hi era com una possibilitat. Havia sigut molt valenta explicant la seva vida, però els records no desapareixien. També estava esgotada per la gent que l’acusava, pels homes que l’atacaven i pel que tenia al cap. I els seus últims mesos patia molt per la separació dels seus fills.
Hi va haver noms o episodis que va voler incloure i que finalment van quedar fora?
Jo no vaig decidir res; la Virginia ho va decidir tot. El llibre estava acabat abans que morís, però alguns noms del cas se’ls va emportar a la tomba. Quan ho llegiu veureu que hi ha homes descrits sense nom, com «billionaire number 1», «billionaire number 2» o «prime minister». Ella explica molt bé per què no apareixen alguns noms. Primer, per por de la seva vida i la dels seus. I també perquè homes rics i poderosos podien dir-li: «Si continues parlant de mi, t’arrossegaré pels tribunals la resta de la teva vida». I si tens prou diners, pots fer-ho. Vam entendre que el llibre no era una llista de noms. Era l’experiència d’una supervivent.
On són les gravacions, els documents i els arxius del llibre? Té vostè por per la seva pròpia seguretat?
Quan el llibre va sortir [en anglès] a l’octubre, vaig fer moltes entrevistes als EUA i el Regne Unit, i vaig començar a preocupar-me perquè algú entrés a casa buscant proves. Tinc gravacions de la Virginia parlant amb mi i esmentant homes, però no són a casa meva. Són en un lloc segur. Quant a la meva seguretat física, intento anar amb compte. La Virginia vivia amb aquest estrès: mirar al voltant, tancar portes, no quedar-se tota sola en certs llocs.
Què queda per investigar encara de la xarxa Epstein-Maxwell?
Moltíssim. No sabem quantes supervivents han parlat amb l’FBI, i no s’han publicat tots els arxius d’Epstein. Hi ha dones que no han sortit a la llum perquè continuen vivint les seves vides. Per a mi queden dues grans qüestions. La primera és el que es va fer a les dones. La segona són els diners. Res d’això va passar sense diners. La manera com Epstein va entrar a Harvard, al MIT, al món polític, va ser amb diners. ¿D’on venia? ¿Qui el va sostenir directament o indirectament? No sabem totes aquestes respostes.
Què creu que hauria sentit la Virginia veient la desclassificació de milions d’arxius i la caiguda pública de l’expríncep Andreu?
Intento no parlar per ella, però sí que puc dir que volia que els arxius es publiquessin. Crec que estaria decebuda per com s’ha intentat no publicar-los i horroritzada per algunes redaccions: s’han protegit noms de perpetradors que no s’havien de protegir i, en canvi, no s’ha protegit prou les víctimes. Sobre l’expríncep Andreu, és increïble el que ha passat. Que la seva pròpia família se n’hagi distanciat i hagi dit que està amb les víctimes és molt significatiu. Això passa per la Virginia, per la seva recerca incansable de justícia amb un enorme cost personal.
Hi ha homes que poden dormir tranquils perquè la Virginia ja no pot declarar, però haurien de témer les seves gravacions?
Per descomptat, la seva mort ha fet algunes coses més fàcils per a ells. És difícil processar algú basant-se en declaracions de fa anys si la víctima ja no pot comparèixer i repetir: «Em vas fer això». No sé si amb les gravacions n’hi hauria prou per condemnar ningú. A més, no són meves. Pertanyen al patrimoni de la Virginia. Jo les custodio, però no són de la meva propietat.
Si la Virginia pogués tancar avui aquesta història amb una última frase, quina seria?
Les últimes paraules del llibre són que, si aquest relat ajuda una sola persona, haurà complert la seva missió. Jo he sentit víctimes d’abusos sexuals dir: «Gràcies per aquest llibre, ens sentim vistes, ens sentim respectades». Espero que la gent no subestimi mai el poder d’una sola veu. La Virginia no tenia diners, no tenia privilegis, no va acabar l’escola. Un dia va decidir que volia fer del món un lloc millor. I ho va fer.
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