Iran i els EUA acorden un full de ruta per a un acord final del conflicte en 60 dies
Un comunicat dels ministeris d’Afers Exteriors de Qatar i el Pakistan avança que s’han aconseguit "avenços encoratjadors"
EFE
Les delegacions dels EUA i de l’Iran van acordar crear un comitè per impulsar un full de ruta que els permeti arribar a un acord final que posi fi al conflicte en un termini de 60 dies, segons assenyala el comunicat publicat pels mediadors, Qatar i el Pakistan.
"El Comitè d’Alt Nivell ha acordat un full de ruta per assolir un acord final en un termini de 60 dies, establint les bases per a l’inici immediat de noves converses tècniques", subratlla el text, publicat a X pels ministeris d’Afers Exteriors de Qatar i el Pakistan, mediadors de les negociacions, després de la ronda de converses de diumenge a Suïssa.
Segons el comunicat, les converses tècniques continuaran "durant la resta de la setmana" al complex turístic de Bürgenstock, als Alps suïssos, que aquest diumenge va acollir les negociacions. El comunicat no especifica qui hi participarà.
"Els principals negociadors informaran periòdicament el Comitè d’Alt Nivell i dirigiran grups de treball centrats en qüestions nuclears, sancions i un grup de seguiment i resolució de conflictes per garantir l’aplicació efectiva del memoràndum d’entesa, així com altres assumptes", va remarcar.
Segons el comunicat, les negociacions es van desenvolupar "en un ambient positiu i constructiu" i es van aconseguir "avenços encoratjadors".
També, hi afegeixen, es va establir una línia de comunicació entre Teheran i Washington que permet evitar "incidents i malentesos", amb l’objectiu de "garantir el pas segur dels vaixells mercants per l’estret d’Ormuz".
Així mateix, les delegacions nord-americana i iraniana van pactar la creació d’un grup de resolució de conflictes "per assegurar el compliment del cessament de les operacions militars al Líban", remarca el comunicat.
El complex turístic de Bürgenstock va acollir les negociacions per assolir una pau duradora després de l’adopció d’un acord d’entesa per part de Washington i Teheran per posar fi a la guerra iniciada per Israel i els Estats Units el passat 28 de febrer.
Les delegacions dels EUA i de l’Iran continuaran treballant a Suïssa per aclarir l’obertura de l’estret i l’alto el foc al Líban, malgrat la interrupció per part de Teheran d’aquesta primera jornada de converses en rebuig a les amenaces a Teheran del president nord-americà, Donald Trump, si no impedia que els seus aliats de Hizbul·là "causessin problemes" al Líban.
"Contràriament a les informacions falses que circulen intensament, els iranians continuen aquí i les converses segueixen endavant. Preveiem continuar treballant durant tota la nit", va dir una font de la part nord-americana.
La delegació iraniana està encapçalada pel cap negociador Mohamad Baqer Qalibaf. El ministre d’Afers Exteriors, Abás Araqchí, també és present a Suïssa. Per la seva banda, el vicepresident nord-americà, JD Vance, encapçala la delegació dels Estats Units.
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