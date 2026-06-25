Els EUA estimen que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 morts pel doble terratrèmol a Veneçuela
El servi geològic nord-americà calcula unes pèrdues econòmiques d'entre l'1% i el 7% del PIB del país
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ACN
Barcelona
El servei geològic dels Estats Units (USGS, en anglès) estima que hi podria haver entre uns 10.000 i uns 100.000 morts pels dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus registrats aquesta matinada a Veneçuela. L'agència nord-americana ha classificat el desastre natural "d'alerta vermella". En el passat, les situacions amb alertes vermelles han necessitat "suport nacional o internacional".
Els Estats Units també calculen unes pèrdues econòmiques d'entre l'1% i el 7% del PIB de Veneçuela. La presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha fet un primer balanç provisional assegurant que tenien comptabilitzades 32 víctimes mortals i més de 700 ferits, però a l'espera de conèixer les dades d'algunes de les zones afectades.
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