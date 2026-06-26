Tragèdia
Exteriors eleva a 106 els espanyols desapareguts pel terratrèmol de Veneçuela, que ja suma 589 morts
El ministeri manté en 4 el nombre de ciutadans espanyols morts i diu que n'hi ha 14 sota la runa
ACN
El ministeri d’Exteriors ha elevat en 106 el nombre d’espanyols desapareguts a causa del terratrèmol a Veneçuela i ha explicat que n’hi ha 14 que es troben sota les runes, que són la “prioritat absoluta” dels equips de rescat que s’han desplaçat a la zona afectada amb un avió de l’exèrcit. En un comunicat enviat aquest divendres a la tarda, el ministeri assegura que la xifra d’espanyols morts es manté en 4. També recorda als espanyols que es troben a Veneçuela que contactin amb els serveis d’emergència consular. En una comunicació a 'X' el ministre José Manuel Albares ha afegit que un dels avions militars ja ha enlairat de Veneçuela cap a la República Dominicana i que repatriarà 59 ciutadans espanyols, 11 portuguesos i 1 búlgara.
Fonts del ministeri detallen que l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament (AECID) ha mobilitzat ja el paquet inicial d’ajuda d’emergències d’un milió d’euros a través de la Creu Roja per “atendre les necessitats més immediates”.
Quant a la xifra oficial de morts, segueix aumentant. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat que han perdut la vida almenys 589 persones i 2.980 més han petit ferides. En declaracions en una reunió amb els cossos d'emergència, ha informat que ha aprovat un decret d'emergència per "militaritzar" l'estat de La Guaira, que és el més afectat. D'aquesta manera, la Força Armada Nacional Bolivariana assumirà la gestió i el control de l'emergència. Les tasques se centren a intentar trobar supervivents sota la runa, però Rodríguez també ha ressaltat que estan en un procés "de saturació d'aliments i aigua per atendre la població". La presidenta també ha agraït l'arribada dels equips d'emergència d'El Salvador, els EUA, Mèxic, República Dominicana i Suïssa que ja estan treballant sobre el terreny.
Les autoritats veneçolanes continuen fent balanç de les víctimes i els danys que ha deixat el doble terratrèmol, el més potent registrat al país des de l'any 1900. Els dos sismes han afectat especialment la franja nord i costanera de Veneçuela. L'estat més perjudicat és La Guaira, que s'ha declarat "zona de desastre natural", ja que les intenses sacsejades "van destruir zones senceres", segons Rodríguez.
Per fer front a la catàstrofe, la dirigent ha aprovat un decret d'emergència perquè la Força Armada Nacional Bolivariana assumeixi el control de les operacions d'emergència i la gestió logística de l'estat de La Guaira. Segons ha informat el govern veneçolà, la mesura busca "garantir el control de l'ordre públic, facilitar el desplegament del personal de salvament i massificar la distribució de subministres bàsics" als damnificats.
La presidenta ha afegit que en aquest territori ja han pogut netejar la xarxa viària perquè els equips de rescat puguin arribar fins al centenar d'edificacions que han col·lapsat.
Les tasques dels cossos d'emergència continuen centrades a trobar supervivents, tot i que ara també han de solucionar aspectes logístics per fer arribar subministraments de primera necessitat als ciutadans. "Estem en un procés de saturació d'aliments i aigua per atendre la població", ha lamentat.
Rodríguez ha exposat que, des del 24 de juny que van patir els dos terratrèmols, s'han produït al país 214 rèpliques, cosa que "demostra i expressa l'activitat sísmica" que hi ha en aquest territori.
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