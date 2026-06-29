Un nou terratrèmol sacseja Caracas després del doble sisme de la setmana passada
Regió7
Un fort terratrèmol ha tornat a sacsejar Caracas i la veïna La Guaira aquest dilluns al matí, poc després de les 7.00 hores locals (11.00 GMT), segons han constatat periodistes de l'AFP, gairebé cinc dies després del doble sisme, el balanç provisional del qual ja s'acosta als 1.500 morts.
Es tracta de la rèplica més intensa registrada des de dimecres, quan els dos terratrèmols, de magnitud 7,2 i 7,5, respectivament, es van produir amb menys de dos minuts de diferència. «S'ha notat força», ha explicat a l'AFP Isamel Díaz, un veí de La Guaira.
El registre sísmic posterior al doble terratrèmol que va sacsejar Veneçuela dimecres passat mostra una disminució progressiva de la freqüència de les rèpliques, tot i que el Servei Geològic dels Estats Units (USGS) ha advertit aquest dilluns que la seqüència continuarà i manté una probabilitat del 8% que es produeixi una rèplica de magnitud superior a 6,0 en el termini d'una setmana.
Estructures ja debilitades
En el cas que un nou terratrèmol superés la magnitud 6, tindria capacitat per provocar nous danys en estructures que ja han quedat debilitades, segons l'USGS. El doble episodi sísmic es va produir la tarda del dimecres 24 de juny, hora veneçolana, amb dos terratrèmols de gran magnitud registrats amb només uns segons de diferència al nord de Veneçuela.
Des d'aleshores, el país ha romàs sota «una intensa seqüència de rèpliques». El recompte instrumental actualitzat en el gràfic de seguiment fins al 28 de juny recull 470 sismes a la zona afectada des del doble episodi: 458 de magnitud inferior a 4, deu d'entre magnitud 4 i 6, i dos de magnitud superior a 6, corresponents als grans terratrèmols inicials.
L'evolució temporal, corroborada també per la Fundació Veneçolana d'Investigacions Sismològiques (Funvisis), apunta, tanmateix, a «una desacceleració del fenomen». Els gràfics de dispersió de les rèpliques en funció del temps mostren 197 rèpliques acumulades fins a les 15.30 hores locals del 27 de juny i 232 fins a les 18.30 hores del 28 de juny; és a dir, 35 noves rèpliques en poc més d'un dia. Aquesta evolució reflecteix una disminució notable de la freqüència dels moviments de magnitud al voltant de 3 respecte de les primeres hores posteriors als terratrèmols.
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