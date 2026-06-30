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Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols

La xifra de ferits se situa en 10.571 i el govern del país comptabilitza 15.866 damnificats

Diversos funcionaris i equips durant les tasques de rescat a Veneçuela després de registrar-se una sèrie de terratrèmols al nord del país

Diversos funcionaris i equips durant les tasques de rescat a Veneçuela després de registrar-se una sèrie de terratrèmols al nord del país / ACN

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ACN

Barcelona

El president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez, ha informat que el nombre de persones mortes pels terratrèmols del 24 de juny s'eleva aquest dimarts a 1.943. Rodríguez ha indicat que la xifra de ferits se situa ara en les 10.571, més del doble de les comptabilitzades ahir, amb 15.866 damnificats. 28.380 persones reben atenció a centres sanitaris del país. També ha indicat que hi ha 855 edificis afectats, 189 dels quals amb esfondrament total. Des del 24 de juny hi ha hagut 689 rèpliques, que segons Rodríguez han anat disminuint "en freqüència i magnitud".

En paral·lel, el ministre d'Exteriors d'Espanya, José Manuel Albares, ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. Pel que fa als desapareguts, la xifra s'ha reduït respecte de l'anterior balanç, de 144 a 131. A més, hi ha 12 espanyols localitzats sota les runes.

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